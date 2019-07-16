На развертывание в Москве системы распознавания лиц претендуют три компании

Московское правительство в 2019 году проведет конкурс на подключение 105 тыс. камер наблюдения к системе распознавания лиц. Если проект будет реализован, в городе появится крупнейшая в мире система камер распознавания лиц, пишет The Bell со ссылкой на департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Сейчас на территории Москвы установлено около 200 тыс. камер видеонаблюдения — в случае реализации проекта 105 тысяч из них будут оснащены системой распознавания лиц.

Стоимость проекта в правительстве Москвы не называют, но она может составить до 2,7 млрд рублей. Решения для пилотного запуска разрабатывает десяток компаний, утверждают в правительстве Москвы, но главных претендентов три — «Центр речевых технологий» и VisionLabs, доли в которых принадлежат Сбербанку, и NTechLab, совладельцем которой является Ростех.

Технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров видит опасность в бесконтрольном использовании подобных систем. Он считает, что рано или поздно они начнут применяться не только для поиска преступников, террористов и находящихся в федеральном розыске граждан:

«Уже известны факты использования подобных технологий против гражданских активистов и оппозиционеров, поэтому без должного контроля, который необходим со стороны гражданского общества, подобная система функционировать не должна. В России же она развёртывается бесконтрольно, используют её абсолютно произвольно. Хранящиеся там данные гарантированно будут оттуда сливаться, и у нас в России подобным уже никого не удивишь — настолько часто происходят утечки того, что имеет ценность. Данную систему необходимо внедрять в условиях абсолютной прозрачности и при наличии общественного контроля. Иначе использовать её нельзя. Следует ввести мораторий на её эксплуатацию, пока этот контроль не будет установлен».

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О первых результатах использования в столице системы распознавания лиц, опробованной на чемпионате мира по футболу в 2018 году, в конце июня отчиталось МВД. По данным ведомства, за два года с помощью алгоритма удалось задержать более 200 разыскиваемых преступников. С помощью камер, установленных в подъездах жилых домов и во дворах, были определены 90 человек, находящихся в розыске. На различных мероприятиях, в том числе на ЧМ-2018, задержали 150 человек.

Недавно авиакомпания S7 запустила тестирование системы распознавания лиц пассажиров — в ходе эксперимента с ее помощью можно пока попасть только в бизнес-зал, а не в самолет.

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