На блогера завели дело за анонс митинга с участием шамана

В Чите полиция составила протокол на блогера Алексея Закружного (Леха Кочегар) за организацию митинга с участием ставшего популярным в Сети якутского шамана Александра Габышева, который решил дойти до Москвы, чтобы «изгнать злого духа Путина из Кремля».

#ШаманГабышев #Чита Две тысячи километров прошел из Якутска шаман Александр Габышев. Он уверен, что ему предназначено изгнать из Москвы Путина в 2021 году. А сегодня…

Шаман, «идущий изгонять Путина» , добрался до Читы.https://t.co/83mOGJV6AE pic.twitter.com/hjDlgsZLRV — Activatica (@Activatica) July 12, 2019

Митинг был согласован с властями, при этом протокол был составлен за нарушение порядка организации митинга (часть 1 статьи 20.2 КоАП).

Блогер организовал митинг с участием якутского шамана, который решил дойти до Москвы, чтобы «изгнать злого духа Путина из Кремля». На блогера завели дело https://t.co/ha6sXBHNbz — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 17, 2019

По утверждению полиции, Закружный «раньше времени» стал вести на своём канале агитацию, призывая приходить на митинг. На уточняющие вопросы юристов в полиции отказались комментировать причины и основания для административного преследования, рассказал Закружный.

«С 2012 года в России запрещено проводить предварительную агитацию до получения официального согласования властей, — рассуждает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков. — Норма так себе с точки зрения Конституции и частично подправлена Конституционным судом России, который запретил лишь призывы к участию, а не информацию о ходе согласования».

Блогеру грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ — по части 1 статьи 20.2 КоАП. Ингодинский районный суд рассмотрит дело Закружного буквально на днях.

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