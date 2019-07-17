17.07.2019
На блогера завели дело за анонс митинга с участием шамана
Полиция составила административный протокол за якобы нарушение "закона о митингах", поскольку блогер Лёха Кочегар начал вести агитацию с предложением прийти на митинг раньше времени

Lioha Kochegar  

В Чите полиция составила протокол на блогера Алексея Закружного (Леха Кочегар) за организацию митинга с участием ставшего популярным в Сети якутского шамана Александра Габышева, который решил дойти до Москвы, чтобы «изгнать злого духа Путина из Кремля».

Митинг был согласован с властями, при этом протокол был составлен за нарушение порядка организации митинга (часть 1 статьи 20.2 КоАП).

По утверждению полиции, Закружный «раньше времени» стал вести на своём канале агитацию, призывая приходить на митинг. На уточняющие вопросы юристов в полиции отказались комментировать причины и основания для административного преследования, рассказал Закружный.

«С 2012 года в России запрещено проводить предварительную агитацию до получения официального согласования властей, — рассуждает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков. — Норма так себе с точки зрения Конституции и частично подправлена Конституционным судом России, который запретил лишь призывы к участию, а не информацию о ходе согласования».

Блогеру грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ — по части 1 статьи 20.2 КоАП. Ингодинский районный суд рассмотрит дело Закружного буквально на днях.

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