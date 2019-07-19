СовФед предлагает использовать данные россиян без их разрешения

В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Поправки к закону «О персональных данных» представил правительству вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Документ уже получил положительный отзыв кабмина, сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова. В поправках говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

Данная инициатива, подчеркивают авторы, не дает операторам права продавать личные данные своих клиентов, а создает возможность передавать обезличенную информацию для улучшения работы сервисов, например, для городского благоустройства, анализа трафика дорожного движения или спроса на услуги. Однако они беспокоятся, что по мере роста оборота информации вырастут и риски утечки персональных данных.

Представители мобильных операторов считают, что готовящиеся изменения актуальны, поскольку введут в законодательство понятие обезличенной информации — это будет стимулировать развитие рынка больших данных. Также законодательное упрощение работы с большими данными может снять барьер при создании новых продуктов. Обезличенными данными можно делиться и с другими организациями: например, для аналитики потоков населения при расчете эффективности размещения новых офисов банков или продуктовых магазинов.

По словам экспертов, по мере роста оборота информации о гражданах растут и риски утечек их персональных данных, связанные с техническими сбоями и злоупотреблениями. Правда, проблемы могут возникнуть только в случае, если сведения похитят до обезличивания. Процедура обезличивания информации непрозрачна для пользователя, абонента или покупателя интернет-магазина. Никто не может дать гарантию, что к третьим лицам не попадут данные, позволяющие восстановить личность пользователя.

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