Фото разорванной Конституции как неуважение к власти

На координатора «Левого фронта» по Приволжскому федеральному округу Сергея Падалкина составили протокол о неуважении к власти за публикацию фотографии с участником митинга в День России, который рвёт Конституцию РФ. Возможно, речь идёт о публикации на сайте Leftpenza, основателем и редактором которого является Падалкин. В материале про акцию есть фотография первого секретаря Пензенского обкома ЛКСМ Александра Рогожкина, который рвёт Конституцию.

В Поволжье завели дело за фото разорванной Конституции России https://t.co/DKtu3wW9lQ — МХГ (@mhg1976) July 22, 2019

Из-за этой публикации Падалкина задержали в Пензе в конце июня и доставили в полицию, где составили протокол. Падалкин с ним не согласен. «Один человек разорвал какую-то брошюру, похожую на Конституцию, другой пишет об этом новость и оказывается, что он уже в неприличной форме проявил явное неуважение к Конституции», — сказал активист.

Протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) на Сергея Падалкина Ленинский районный суд после Пензы после рассмотрения вернул в полицию. Причиной этому послужило то, что в протоколе не было указано в какой именно форме выразилось распространение информации, выражающей неуважение к власти.

Согласно методическим рекомендациям МВД, сотрудникам полиции советуют составлять административные протоколы по закону «о неуважении к власти», только если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, «непристойные» изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». За нарушение закона об оскорблении власти и государственных символов в интернете граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.​

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