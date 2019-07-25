Наказания за слова не уходят в отпуск

Пожалуй, это будет самый жаркий дайджест «о мыслепреступлениях» за последнее время, поскольку кроме вялотекущего процесса привлечения к ответственности за неуважение к власти, когда пользователей соцсетей привлекают к ответственности с переменным успехом, неожиданно в повестку для врываются случаи «призывов к экстремизму», а также массовые обыски у московских политиков и активистов, связанные с призывами выйти на митинг через соцсети. С них, пожалуй, и начнём.

Симоновский суд Москвы приговорил политика и главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к тридцати суткам ареста по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Навальному вменили призыв выйти на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поводом для этого стали выступление на предыдущем митинге и пост в Facebook.

Алексею Навальному вменяют 20.2 ч.8 (до 30 суток ареста) за призывы к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов. Протокола, однако, пока нет — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019

По той же самой причине был арестован координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Несколькими днями ранее тридцать суток получил, также по «закону о митингах», московский активист Марк Гальперин, который часто призывает в Facebook «пройтись по Москве». Весной прошлого года Гальперин был приговорён к 2 годам условно — Нагатинский суд Москвы признал его виновным в публичных призывах к экстремизму.

Недавно активиста Константина Котова приговорили к десяти суткам ареста за призыв в интернете выйти на народный сход за допуск независимых кандидатов к выборам. По словам адвоката Котова Марии Эйсмонт, пост обвиняемого являлся лишь ссылкой на мероприятие, у которого был совсем другой организатор. Другого активиста, Александра Арчагова на основании рапорта майора Центра «Э» также арестовали на 10 суток, поскольку тот разместил у себя в соцсети призыв приходить на Трубную площадь.

Напомним, до сих пор под домашним арестом находится коломенский экоактивист Вячеслав Егоров, которого обвиняют в неоднократном нарушении «закона о митингах» (212.1 УК РФ, или «Дадинская статья»), поскольку он в соцсетях предложил прийти в суд над Дмитрием Гудковым и поддержать политика, — правоохранители посчитали это призывом к несогласованной акции. До этого Егоров уже привлекался по административке за неоднократное нарушение этого сомнительного закона.

Абсурдная ситуация сложилась по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации» в отношении экс-координатора краснодарского отделения движения «Открытая Россия» Яны Антоновой, у которой арестовали квартиру, которую активистка продала 11 лет назад. Об этом рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Александр Валявский. Об уголовном деле в отношении Антоновой стало известно в апреле. Активистку обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК) из-за пикета и публикаций в Фейсбуке. Данная статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Примечателен ещё тот факт, что репост видеоролика, за который преследуют Антонову, уже стал поводом для возбуждения дел сразу против нескольких кубанских активистов.

Ещё одним громким делом недавно стал случай с челябинским гражданским активистом Алимом Кургалиевым. ФСБ возбудила против него уголовное дело по части 2 статьи 280 УК (призывы к экстремизму), поводом для чего стали его публикации во «ВКонтакте» двухлетней давности, в том числе высказываний журналиста Аркадия Бабченко. Ещё в конце мая текущего года Кургалиев сообщал через своих знакомых, что «на него заводят дело по 280/282, и там собрана пятнадцатисантиметровая пачка бумаги со скриншотами Вконтакта».

Постановление о возбуждении уголовного дела выложил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Согласно документу, дело возбудили из-за трех публикаций, которые Кургалиев разместил на своей странице «ВКонтакте» летом 2017 года. Среди прочего Кургалиев процитировал критику согласованных с властями акций протеста, с которой выступал Аркадий Бабченко. Любопытно, что случаю с челябинским активистом был даже посвящен целый сюжет на федеральном телеканале «Россия 24», что может означать — власти рассматривают его дело со всей серьёзностью:

В марте этого года к двум годам лишения свободы условно приговорили юриста из Приморья Дмитрия Третьякова, которого также обвинили в призывах к экстремизму за репост в телеграм-чат сторонников оппозиционера Алексея Навального публикации из канала Бабченко.

Третьякову также назначили два года испытательного срока и установили запрет на участие в каких-либо общественных организациях на тот же период. На прениях в Спасском районном суде Приморского края прокуратура просила приговорить Третьякова к двум годам реального заключения. В СИЗО Третьяков провел уже год.

Недавно 40-летний житель Кандалакши попался в поле зрения сотрудникам Центра по противодействию экстремизму после размещения у себя на странице материалов экстремистского характера. После проверки северянина, был составлен административный протокол по признакам возбуждения ненависти либо вражды. Дело направили в суд, который постановил признать мужчину виновным и назначить штраф в размере 10 тысяч рублей. Какого рода это было нарушение и по какой статье обвинили мужчину, не указывается.

В то же время, процесс прекращения дел после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ продолжается.

Напомним, недавно барнаульская активистка Мария Мотузная отсудила в качестве компенсации 100 тысяч рублей за незаконное преследование за посты во ВКонтакте. Ранее её обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в ВК, но после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ обвинения были сняты, а барнаульская прокуратура извинилась перед ней.

Верховный суд Алтая прекратил сразу три решения по делам о первичном экстремизме, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. Это первые прекращенные дела по новой статье 20.3.1 КоАП. Местные национальные активистки Лариса Енчинова и Аржана Рыкова еще в 2018 году написали несколько постов ВКонтакте на алтайском языке. ФСБ усмотрело в них возбуждение вражды и иницировало уголовные дела по статье 282 УК РФ.

В январе 2019 года в связи с декриминализацией статьи 282 УК дела были прекращены, однако, полиция тут же возбудила три административки по новой статье КоАП о первичном экстремизме — ст.20.3.1. Две в отношении Енчиновой, одну — Рыковой. В мае этого года суды признали их виновными и назначили наказание в виде штрафов. Постановления были обжалованы адвокатом Агоры Станиславом Селезнёвым. Верховный суд Республики Алтай все три дела прекратил.

Основания прекращения:

1) Срок давности привлечения к ответственности вышел.

2) Переводов с алтайского на русский в двух делах вообще не было. Что исследовали так называемые эксперты, вообще не понятно.

3) В третьем деле был перевод, но переводчица сообщила, что она вообще не переводчица, просто знает алтайский язык и лично знакома с ФСБшниками, которые постоянно ей приносят тексты для переводов.

Атаман казачьего общества города Моршанск Тамбовской области Илья Николотов написал заявление в полицию на местного жителя Евгения Павшинского за критику казачества и партии «Единая Россия». Об этом Павшинский сообщил «МБХ медиа». По его словам, в середине июля он получил повестку с требованием явиться в полицию. В отделе Павшинский узнал, что на него написал заявление Николотов, которому не понравились записи мужчины во «ВКонтакте».

«Речь шла об участии казаков в Великой отечественной войне. Николотов оскорбился тем, что я вспомнил про то, как атаманы Краснов, Шкуро и Каледин воевали на стороне Гитлера. Кроме того, я называл казаков „ряжеными“. Николотов попросил сотрудников проверить меня и наказать», — сказал Павшинский. Также атаман указал в заявлении, что мужчина часто ругает власть, «Единую Россию» и является «неблагонадежным человеком».

Не забывают власти и о достаточно новой статье — «неуважение к власти», которая уже была тем или иным образом применена в отношении активистов по всей России, но особенно часто — на «Русском Севере».

Октябрьский районный суд Архангельска назначил пенсионерке Елене Макаровой штраф в 30 тысяч за комментарий в паблике «Поморье не помойка!» ВКонтакте. Размер штрафа, отмечает Павел Чиков, — это три пенсии Макаровой.

В протоколе говорилось, что пенсионерка после митинга против строительства мусорного полигона написала: «Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи? Это что, репрессии 37-го года? Что заставляет людей превращаться в подонков?».

Это не первый случай, когда противников строительства мусорного полигона на станции Шиес привлекают к ответственности по статье о неуважении к власти. Ранее аналогичный штраф выписывали еще одному жителю Архангельска — Александру Пушкину. Он также написал ВКонтакте негативный комментарий про судей. Однако позднее это решение отменили, так как другой суд не нашел в действиях Пушкина состава правонарушения.

Суд в Костромской области отказался возбуждать административное дело по закону о неуважении к власти в отношении пользователя ВКонтакте Константина Калашникова, который оставил нецензурный комментарий под записью в сообществе «Коалиция следователей».

В конце июня Калашников прокомментировал запись о награждении кадетов, которую сопровождали несколько фотографий главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Обращаясь к читателям паблика, он написал «уважаемое сообщество д*********в». Мнение о наградах кадетов Калашников высказал без употребления нецензурной лексики.

На комментарий пожаловался в полицию подписчик паблика Кузнецов. Однако там отказались возбудить дело, тогда он обратился в суд. Судья также посчитал, что комментарий не содержит «никаких нецензурных или оскорбительных выражений» в адрес властей.

Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного активиста и члена Либертарианской партии Игоря Горланова за неуважение к власти. Поводом для этого послужила его публикация в соцсети Вконтакте. В ней Горланов сообщал о первом штрафе, назначенном по этой статье.

Сам Игорь Горланов в суде не присутствовал. Его интересы представляла адвокат Мария Янкина. Активист отметил, что суд отказался признать Владимира Путина потерпевшим по делу и вызвать его в суд.

В конце апреля активист Игорь Горланов на своей странице в соцсети ВКонтакте опубликовал новость о жителе Новгородской области Юрии Картыжеве, которого 22 апреля первым в России оштрафовали по статье о неуважении к власти. За пост «Путин — сказочный ******** (аналог слова «болван», составленный из глагола «долбить» и матерного обозначения полового акта)» Картыжев получил 30 тысяч рублей штрафа, после чего подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Горланов в своей публикации написал, за что оштрафовали Картыжева, и процитировал текст. По словам активиста, полицейские в его публикации усмотрели неуважение к власти, так как запись содержит оскорбительное высказывание в адрес Путина.

В Брянске полиция проверяет видеозапись танца местного жителя на «Кургане Бессмертия», памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны бойцам, сообщили в управлении МВД по Брянской области. Местный житель Егор Фирсов рассказал изданию «7х7», что станцевал на памятнике в поддержку Алены Червяковой, которую в июне оштрафовали на 30 тысяч рублей за танец в стиле реггетон на площадке «Кургана Бессмертия». Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу (ч. 3 ст. 20.3 КоАП).

От создателей штрафов за репосты новостей о штрафах за репосты: полиция проверяет танец жителя Брянска в поддержку девушки, оштрафованной за танецhttps://t.co/cygoCdrNFl pic.twitter.com/oWQITizQx5 — Медиазона (@mediazzzona) July 22, 2019

«Когда ей выписали такой штраф, я понял, что правосудие в России занимается не теми проблемами общества. На месте Кургана проводят очень много громких мероприятий, которые, как правило, заканчиваются попойками и большим количеством мусора», — сказал Фирсов. Он опубликовал видео в паблике «Типичный Брянск» во второй половине июля текущего года.

В полиции адвокату Червяковой сообщили, что проверяют каждое видео ее танцев. Ее вызывали в полицию для дачи объяснений по поводу записи, на которой она танцует в стиле тверк с другими девушками возле банка.

О том, что статья о «неуважении к власти» может создать условия для многолетнего поражения в гражданских правах, не так давно предупреждал Павел Чиков, ссылаясь на то, что над одним из фигурантов «карельского неуважения» — Романом Ватаненом — полиция попросила установить административный контроль. В результате суд на три года запретил Ватанену выходить по ночам из дома, уезжать за пределы поселка и обязал дважды в месяц ходить отмечаться в полицию.

Жителю Карелии Роману Ватанену суд на три года запретил выходить по ночам из дома, уезжать за пределы поселка и обязал дважды в месяц ходить отмечаться в полицию. За то, что он сравнил Путина с Гитлером. — Pavel Chikov (@pchikov) July 19, 2019

Якутский городской суд оштрафовал журналиста Михаила Романова, которого полиция заподозрила в «воздействии на подсознание читателя», на 30 тысяч рублей. Штраф был выписан по статье о распространении в СМИ заведомо ложной информации под видом достоверном, создавшем угрозу общественного порядка (часть 9 статьи 13.15 КоАП). 30 тысяч рублей — минимальная сумма штрафа за это правонарушение.

Мы будем продолжать мониторинг дел, возбуждаемых против россиян за высказывания в интернете. Также вы сами можете отслеживать резонансные дела с помощью специально созданного для этого портала, где публикуются как карточки дел, так и новости о «мыслепреступлениях» россиян.

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