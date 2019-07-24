Минфин предлагает повысить сбор за операции с зарубежными посылками

Министерство финансов РФ предложило c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 рублей. Его вместе с пошлиной уплачивают покупатели иностранных интернет-магазинов в случае, если сумма заказа превышает лимит в €500 в месяц. Однако с 2020 года порог уменьшится до €200 за посылку.

Текущая ставка таможенного сбора была установлена еще в 2004 году в размере 250 руб. Она применяется при ввозе физическими лицами товаров стоимостью выше беспошлинного порога, в том числе приобретаемых в рамках интернет-торговли, и уплачивается в дополнение к пошлине.

В следующем году пошлина в 15% от суммы превышения будет начисляться не на человека, а на каждую посылку дороже двухсот евро.

Таможенный сбор, как и пошлину, уплачивают получатели грузов, говорит вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко. Само по себе повышение сбора понятно, рассуждает он: в Россию идет колоссальное количество грузов, среди них много дешевых, нагрузка на таможню растет, требуются инвестиции на поддержание инфраструктуры. Если сбор в 500 руб. рассматривать как процент от стоимости посылки в €200, то на этом фоне сумма не критична и мера вряд ли сильно ударит по интернет-магазинам, считает он.

Сейчас, по данным Федеральной таможенной службы, значительная часть посылок ниже беспошлинного порога, поэтому увеличение ставки не окажет существенного влияния на покупки через иностранные интернет-площадки, полагает руководитель таможенной практики в PwC Марина Волкова. Но принимая во внимание поэтапное снижение норм беспошлинного ввоза товаров, можно ожидать некоторого роста расходов покупателей, признает она.

В 2020 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизят до 200 евро. Ранее также обсуждалось уменьшение порога до 100 евро. В июне 2018 года Федеральная таможенная служба предложила, чтобы пошлиной облагали покупки любой стоимости в иностранных интернет-магазинах.

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