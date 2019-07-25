Власти Екатеринбурга начнут активно искать экстремизм в Сети

Не только ФСБ, МВД и другие российские силовые ведомства включились в поиск интернет-экстремизма. Проводя мониторинг сайта госзакупок, мы обнаружили тендер на «Оказание услуг по организации работы по мониторингу социальных сетей, форумов и блогов в сети Интернет на наличие потенциально экстремистских материалов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»», в котором заказчиком выступила администрация города Екатеринбурга. Стоимость закупки — 350 тысяч рублей.

Сроки оказания услуг:

— За 1 полугодие 2019 года: в течение 30 календарных дней с момента заключения Муниципального контракта.

— За 2 полугодие 2019 года: с момента заключения Муниципального контракта до 31.12.2019г.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год.

Требования оказания услуг:

А) Для проведения мониторинга контента социальных сетей Исполнитель должен обладать лицензионным программным обеспечением;

Б) Опыт оказания социологических услуг Исполнителем не менее 2-х лет;

В) Мониторинг контента социальных сетей должен производиться по заранее сформированному списку ключевых слов и фраз, потенциально подпадающих под действие Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Список ключевых слов и фраз должен быть согласован с Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Муниципального контракта;

Г) Мониторинг контента социальных сетей должен быть автоматизирован и производиться с помощью специализированного программного обеспечения;

Д) Функционал программного обеспечения должен позволять получать результат мониторинга в любом количестве и в любое время, или по мере выхода публикаций (сообщений) с заранее указанной тематикой.

Источники для проведения мониторинга: социальные сети ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, форумы портала e1.ru, u-mama.ru, Telegram и другие источники по предварительному запросу Заказчика. Все сообщения, попадающие в поле для мониторинга, должны быть связаны с городом Екатеринбургом по географическому признаку и/или тематике публикации.

Интересно, что портал u-mama.ru, проверку сообщений на экстремизм на котором собирается проводить администрация города Екатеринбург, посвящён обсуждению беременности и воспитанию детей.

Дата окончания подачи заявок, а также срок рассмотрения их первых частей — 02.08.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме — 05.08.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями, которые произойдут с этой закупкой и сообщим об этом. Либо вы можете сами сделать это на специальном портале общественного мониторинга госзакупок.

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