В шутках известного уральца нашли призыв к беспорядкам и клевету

Общественник из Екатеринбурга Ярослав Ширшиков заявил, что на него завели сразу два уголовных дела. «На меня возбуждено два уголовных дела, — сообщил он. — Призыв к массовым беспорядкам и клевета. Вызывают в Следственный Комитет уже в качестве подозреваемого».

Поводом стали два текста, которые, по версии следствия, Ярослав разместил на своей странице в Facebook. В одном он в шутку называл себя президентом Уральской республики, а полномочного представителя президента Цуканова – польским шпионом. В другом посте Ширшиков рассуждал о том, что если власть не выстроит нормальные каналы коммуникации с народом, то для нее все может очень трагично закончиться. Пост содержал нецензурную лексику.

Следователи показали ему распечатку статьи из СМИ про письмо Путину о Цуканове, и письмо председателя Следственного комитета Свердловской области на имя генерала Вяткина, начальника УФСБ: «Срочно разыскать и задержать!» «Офицеры предложили мне поехать к следователю добровольно, я согласился», — отмечает активист.

В тот первый визит в СК Ширшиков не воспользовался помощью адвоката. Его защитник Роман Качанов считает, что это был легкомысленный шаг.

«Я думал, мы поржем со следователем и на этом все закончится. Это же просто бред – из-за шутки возбудить уголовное дело! Они видят угрозу там, где ее нет», – полагает Ярослав.

Разговор в кабинете следователя Новоселова Дениса в первый визит пошел о тех самых постах в Facebook, говорит Ширшиков. Через три дня после этой встречи решение о возбуждении уголовного дела все-таки было принято.

Ярослав Ширшиков – активист и блогер, который борется за возрождение гусарства в России.

Он известен публике рядом скандальных историй, в том числе по предложению руки и сердца бывшему крымскому прокурору Наталье Поклонской. А в этом году его вызвал на дуэль Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев.

В одном из писем Путину Ширшиков объявил себя президентом Уральской Республики и назвал путинского полпреда в УрФО Николая Цуканова «польским шпионом»:

Юмористические письма Владимиру Путину Ярослав пишет регулярно. Он отправляет их президенту через электронную приемную, а скрины выкладывает у себя в Фейсбуке. Реакция на письма бывает разной: иногда приходят отписки, а один раз его вызвал начальник участкового отдела полиции:

«Я написал, что гусары готовы помогать полицейским, солдатам и матросам в наведении порядка. Начальник участковых меня вызвал и стал спрашивать, чем я могу помочь. Я предложил пройти по школам с патриотическими уроками, ведь гусары – это главная патриотическая сила России! Начальник сказал, что со мной позже свяжутся, но так и не связались».

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Перед тем как он стал фигурантом уголовного дела, активиста оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в событиях в сквере у Театра драмы в мае 2019 года. Уже на третий день протестов полицейские пришли к нему домой в 6:50 утра. Ярослав и тогда не воспользовался помощью адвоката, защищал себя в суде сам.

По статьям, которые сейчас вменяют Ширшикову, ему могут дать до двух лет лишения свободы.

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