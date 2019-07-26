Московский департамент транспорта закупает анти-DDoS и Центр очистки трафика

Неоднозначный подход к конкуренции при закупках демонстрирует Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в тендере на приобретение «Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки». Проводя очередной мониторинг сайта госзакупок, мы обнаружили контракт, где данным департаментом так сформулирован заказ, что его в каком-то смысле можно принять за прямую закупку у исполнителя, а не тендер, где все участники на конкурентной основе могут посостязаться за право исполнения данного заказа. Как следует из технического задания, Департамент транспорта интересует оказание услуг «по обеспечению защиты веб-приложений информационных систем, входящих в состав ИТС г. Москвы, от распределенных атак со стороны Интернет», начальная стоимость контракта — около 19,5 млн рублей.

Также в техзадании говорится, что в рамках оказания услуг по обеспечению защиты веб-приложений информационных систем, входящих в состав ИТС г. Москвы, от распределенных атак со стороны Интернет Исполнителем должны быть обеспечены:

— Очистка (фильтрация) трафика, направленную на снижение нагрузки на атакуемый информационный ресурс (ИР), путем выявления и блокировки паразитного трафика;

— Предоставление механизмов и инструментов мониторинга трафика защищаемых ИР на предмет выявления аномалий, а также функционала оповещения о выявленных аномалиях.

Для реализации указанных выше мер по обеспечению защиты информационных ресурсов, входящих в состав ИТС г. Москвы, от распределенных атак со стороны Интернет, Исполнитель в рамках данного Контракта должен:

— предоставить права на использование ПО защиты от распределенных атак, направленных на отказ в обслуживании, функционирующее через Центр очистки трафика в соответствии с п.6 настоящего Технического задания. Центр очистки трафика – программно-аппаратный комплекс, работающий на инфраструктуре правообладателя, на котором функционирует ПО, неисключительные права на которое передаются в рамках настоящего Технического Задания (ТЗ). Использование внешнего Центра очистки трафика для защиты веб-приложений информационных систем (информационных ресурсов) позволит ускорить начало отражения атаки, снизить влияние на легитимный трафик, повысить производительность очистки и сократить нагрузку на собственные каналы связи.

— оказать услуги по подключению к Центру очистки трафика.

И уже в пункте о количестве поставляемого товара встречаем такую формулировку:

«Наименование продукта: «Kaspersky DDoS Prevention Ultimate Level или эквивалент», 1 единица Наименование услуги: «Услуга по организации подключения к Центру очистки трафика», 1 единица».

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В требованиях к качественным характеристикам работ и услуг, а также к функциональным характеристикам приобретаемых товаров почему-то также указывается «Kaspersky DDoS Prevention Ultimate Level» с припиской «или эквивалент», словно заказчики даже для себя не совсем чётко сформулировали требования к требуемому продукту, поэтому в качестве примера приводят уже существующее ПО от Лаборатории Касперского, хотя при этом технические требования оформлены достаточно подробно.

Срок использования заказываемой услуги — 24 месяца.

Дата окончания подачи заявок — 07.08.2019 г., дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 08.08.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме — 09.08.2019 г.

Мы проследим за судьбой данной заявки, и когда станет известен победитель конкурса, сообщим вам об этом, хотя почему-то не покидает такого ощущения, что сюрпризов не будет.

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