GitHub присоединился к санкциям США в отношении Крыма, Кубы и Ирана

«Гитхаб начал блокировать репозитории пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии», — сообщает пользователь Habr Sashka @neuotq, проживающий в Ялте. По его словам, после попытки зайти в свой аккаунт на GitHub, он обнаружил, что все его приватные репозитории заблокированы без возможности скачать, в том числе при экспорте всех данных — «они отсутствуют», отмечает ялтинец:

«Это было ожидаемое событие, тем более ранее блокировки были у Гитлаба, Битбакета. Но принципиальное отличие от других блокировок: на Гитлаб/Битбакете блокируется трафик, т.е. используя VPN, я могу зайти и получить доступ к репозиториям, на ГитХабе же полная блокировка самих репозиториев».

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После обращения в службу поддежки ялтинец получил ответ, что «GitHub Enterprise Server — это коммерческий продукт для массового рынка, которому был присвоен классификационный номер экспортного контроля (ECCN) 5D992.c, и он может быть экспортирован в большинство пунктов назначения без лицензии». Однако GitHub Enterprise Server не может быть продан, экспортирован или реэкспортирован в любую из указанных стран: «Крымскую область Украины, Кубу, Иран, Северную Корею или Сирию». Пользователям из стран, попадающих под санкции, в данный момент GitHub предлагает только «ограниченные возможности для общения и комментариев».

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