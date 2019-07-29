Прямой эфир: Что делать, если вас привлекают за репост?

30 июля в 14:00 в YouTube-канале РосКомСвободы начнётся стрим «Что делать, если вас привлекают за репост?».

Мы разберем реальные истории людей, которые попали под уголовное или административное преследование за публикации в интернете, а также дадим советы, как сделать так, чтобы это не случилось с вами.

Мы приглашаем вас задавать вопросы нашим экспертам! Можете также спросить совета или обратиться за помощью к юристам РосКомСвободы, если вы лично или ваши близкие подвергаетесь преследованию за публикации в Интернете.

Присылайте вопросы в чат трансляции уже сейчас или во время эфира!

Рекомендуем включить напоминание о трансляции по ссылке, нажав колокольчик. Как только онаначнется, вам будет выслано оповещение.

В прямой эфир также выйдут “жертвы” преследования по статьям, связанным с оскорблением чести и достоинства в интернете, а также с экстремизмом. Эксперты проекта BlackScreen.report разберут каждый случай.

В эфире будут работать:

Артем Козлюк, руководитель “РосКомСвободы”,

Саркис Дарбинян, глава юридической практики “РосКомСвободы”, адвокат, партнер Центра цифровых прав,

Екатерина Абашина, медиаюрист “РосКомСвободы”

Общественная организация “РосКомСвобода” на протяжении нескольких лет ведет работу по отслеживанию и освещению случаев преследования граждан России за их высказывания в социальных сетях или на интернет-площадках. В июне этого года при поддержке Комитета гражданских инициатив РосКомСвобода запустила сайт BlackScreen.report, где аккумулируются все материалы по исследуемой тематике в удобном формате, в т.ч. в виде инфографики.

На сайте собрана база дел по статьям УК РФ: 148, 205.2, 280, 280.1, 282, 282.1, 297, 298.1, 319, 354.1 и другим статьям уголовного и административного кодексов), а также комментарии экспертов по некоторым наиболее резонансным случаям. Проект подразумевает также непосредственное оказание юридической помощи тем, кто попал под административное или уголовное преследование за публикации в интернете.

По мнению экспертов РосКомСвободы, актуальность проекта высока в свете не убывающего количества возбуждаемых дел “за слова и картинки в Сети”, практика применения которых неоднозначна и зачастую носит неправомерный характер, а также нередко служит средством улучшения статистических показателей работы правоохранительных органов и не отражает реальную картину правонарушений.

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