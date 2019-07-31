Блог-тур в Чечню как госзакупка

Проводя очередной мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер на организацию «Блог-тура для наиболее популярных тревел-блоггеров, а также лидеров мнений в российском сегменте сети Интернет». Заказчик — Министерство Чеченской Республики по туризму. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности — «Услуги по продвижению туризма», стоимость заказа — 1,6 миллиона рублей.

Исполнитель в течение 5 дней с момента заключения контракта, но не позднее 2019 года, обязан выполнить типографские работы (раздаточный материал — фотокаталог туробъектов республики), оплатить услуги по организации трёхразового питания пятидесяти человек сроком на три дня, разместить в гостинице в одноместных номерах всех приехавших гостей, а также организовать соответствующие экскурсионные и прочие мероприятия.

Программа экспедиции:

День 1. Прибытие в ЧР, размещение в гостинице в г.Грозном.

Обзорная экскурсия по Грозному. Экскурсионная программа: «Новый Грозный» – включает посещение достопримечательностей: Аллея Славы, музей им. А.Х. Кадырова, мечеть им. А.-Х. Кадырова – «Сердце Чечни», Мемориал Жертвам депортации, комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» (вертолетная площадка), стадион «Ахмат-Арена»; прогулка по ночному Грозному.

День 2. Экскурсия в Аргунское Ущелье.

«Часть этой экскурсии, — говорится в техзадании, — проходит по маршруту всесоюзного значения. Первая остановка у серного источника в с Зоны. Вторая остановка у питьевого родника в с. Зоны. У селения Ушкалой предстоит посетить знаменитые Ушкалойские башни-«близнецы», которые были отреставрированы в 2011 году. В Итум-Кали запланировано посещение Краеведческого музея имени Хусейна Исаева, на территории средневекового замкового комплекса Пхакоч. После экскурсии по музею отправление группы в Цой-Педе «Мертвый город».».

День 3. Выезд из Грозного на Кезеной-Ам. Обед в ресторане на берегу озера. Далее экскурсия в древний город Хой, который находится в полутора километрах от озера Кезеной-Ам.

Дата окончания подачи заявок — 08.08.2019 г., дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 09.08.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме — 12.08.2019 г.

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