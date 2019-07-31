В России предлагают приравнять криптовалюты к имущественным правам

В России разрабатывается профильный закон, регулирующий работу с криптовалютами. В преддверии этого юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Однако введение общих правил налогообложения для виртуальной валюты и токенов может обернуться многочисленными проблемами на практике. Так что к новым активам придётся выработать особый подход.

Система налогообложения цифровых активов должна быть разработана до принятия законопроекта о регулировании индустрии, так как в противном случае операции с криптовалютами могут на практике обернуться многочисленными проблемами. Об этом было заявлено в ходе заседания комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, сообщает «Ъ».

Так, участники встречи убеждены, что в первую очередь необходимо «категорировать операции с криптовалютой как объект налогообложения». В частности, они предложили приравнять все виды токенов к имущественным правам.

«Данная мера позволит стабилизировать оборот всех цифровых активов за счет унификации учетных правил»,— заявил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

Эксперты предлагают оставить вопросы отражения цифровых активов в налоговой отчетности на усмотрение самих налогоплательщиков. При этом избежать налоговых злоупотреблений поможет «неизменность источника информации о курсе криптоактива на момент получения и выбытия».

Помимо этого, юристы обсудили механизмы использования криптовалют в качестве денежных измерителей, предложив систему так называемых кросс-курсов. К примеру, курс токенов, выпущенных вне лицензированных площадок РФ, было предложено определять сначала в отношении к биткоину, затем пересчитывать в доллары США, а затем — в рубли (через официальный курс доллара, установленный ЦБ).

По словам партнера юридической компании Taxology Михаила Успенского, в этих целях планируется применять систему кросс-курсов, разрабатываемых Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ) при участии членов комиссии. «Не существует официальных криптобирж, на которых котируется пара биткойн-рубль, зато почти везде торгуется биткойн к доллару США. Однако если криптовалюта находится вне биржи, например, на «холодном» кошельке, то крайне затруднительно объяснить, почему налогоплательщик отдал предпочтение курсу той или иной биржи без видимых на то оснований»,— поясняет он. Идея с единым кросс-курсом решает проблему, причем не только в налоговых отношениях, но также в банкротном и уголовном праве.

Участники дискуссии также предложили освободить операции с цифровыми правами от НДС и не взимать подоходный налог с граждан, реализующих цифровые активы после года непрерывного владения ими.

В ходе заседания также обсуждалось налогообложение майнеров. Так, члены комиссии предложили применять в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся майнингом криптовалют, патентную систему налогообложения, а также раскрывать налоговым органам реквизитов криптокошелька предпринимателя (для определения льгот).

Напомним, в июне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут ввести административную ответственность за майнинг криптовалют на базе публичных блокчейнов.

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