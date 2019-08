Apple приостанавливает программу контроля Siri из-за обвинений в прослушке

В ответ на общественное возмущение, возникшее на фоне новостей о записи запросов Siri для контроля качества, Apple пришлось по всему миру приостановить соответствующую программу контроля. Американская корпорация также заявила о выпуске обновления программного обеспечения, которое даст возможность пользователям Siri выбирать — участвовать в процессе оценки или нет.

Несмотря на то, что в прежней программе контроля подрядчики получали меньше 1% голосовых запросов длиной в несколько секунд, а их работа повышала качество распознавания Siri, информация о прослушке людьми возмутила клиентов.

Breaking: Apple stops letting contractors listen to Siri voice recordings, will offer opt-out later https://t.co/BSQUO7VSl4 pic.twitter.com/pfkmr4I0lj

— The Verge (@verge) August 2, 2019