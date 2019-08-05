Сенатор Клишас: «Суверенный Рунет легитимен, потому что был общественный отклик»

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал, как реализуется ряд его инициатив в отношении регулирования интернет-пространства.

Впервые с его слов общественность узнала, что «учения по суверенизации» уже имели место быть, но ни дата, ни регион их проведения не уточняются. Проверить его слова не представляется возможным:

«В одном из крупных регионов России был проведён эксперимент. На отдельно взятой территории в определённый момент было задействовано специальное оборудование, которое перевело Сеть в режим суверенного Интернета. Никто из жителей региона не почувствовал этого перехода — скорость обмена информацией, доступ к страницам Instagram и Facebook остались на прежнем уровне комфорта. Это, по сути, и является главным техническим доказательством необоснованности упреков тех, кто усматривает в законе пугающие запретительные свойства. Закон не об ограничениях, а о защите Рунета. Он предусматривает поставку за государственный счёт оборудования операторам, которое обеспечит устойчивость российскому сегменту Интернета в случае внешней угрозы. В частности, угрозы внешнего отключения, что было реализовано США в Сирии».

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Показательно, как сенатор оправдал принятие закона о суверенном Рунете, подменив подавляющую негативную реакцию с стороны общества на общественный запрос:

«Когда закон имеет общественный отклик, это говорит о том, что закон попал в точку, он затрагивает какие-то действительно значимые для государства и общества вопросы. И это достаточно важная составляющая легитимности любого закона».

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А также продемонстрировал очередной демагогический аргумент, который довольно часто применяют чиновники:

«Тема активно обсуждалась на многих площадках с привлечением экспертов и общественности, в ходе которых высказывались опасения по поводу потери доступа к информации и утраты свободы перемещения по полюбившимся интернет-страничкам. Закон приняли, и ничего не случилось. Всё осталось, как есть».

И тут же сам себе противоречит:

«Закон в силу ещё не вступил, и для того чтобы оценить масштаб грядущих преобразований и все необходимые бюджетные вливания для их осуществления, нужно дождаться осени, когда появятся подзаконные акты».

Типичный пример двоемыслия.

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Высказался сенатор и о своей новой инициативе о тотальной деанонимизации пользователей сервисов электронной почты и блокировки сообщений внутри них. Обоснование — борьба с лжетеррористами, которые отвлекают правоохранителей от реальной работы:

«За последние несколько месяцев спецслужбы Москвы и Московской области приняли более двухсот анонимных сообщений о минировании театров и торговых центров. Все они, к счастью, оказались ложными, но для предотвращения последствий теракта были задействованы силы и технические средства, соответственно, государство потеряло уйму денег. Таким «потерям» можно было бы только порадоваться, если бы угроза оказалась реальной и была предотвращена. Однако силы и средства были потрачены зря — сообщения о минировании оказались ложными. Даже при том, что все они шли с одних и тех же электронных почтовых ящиков, вычислить лжетеррориста очень трудно. Куда легче его можно было бы идентифицировать, если бы к его почтовому аккаунту был привязан реальный телефонный номер».

Да, давайте тогда всех тотально будем деанонимизировать и ставить на учет и их и их переписку. Вполне в духе любой антиутопии с поправкой, что это уже не мысли авторов всем известных произведений, а вполне ощутимо приходит в нашу жизнь.

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И опять Андрей Клишас ссылается на общественную важность законопроекта и уверен, что осенью его примут в Госдуме:

«В нашем законе нет ничего сложного, он чрезвычайно прост. Поскольку он явно в интересах граждан, механизм этот уже отработан, в отношении мессенджеров он функционирует, ни у кого не вызывает вопросов с точки зрения его конституционности и эффективности, я думаю, что нам ничего не будет мешать… принять его в ходе осенней сессии».

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Слова сенатора в явном виде свидетельствуют, насколько он оторван и от общества и от той отрасли, которую он пытается регулировать.

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