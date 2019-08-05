РИА ФАН и другие сайты «фабрики троллей» попали в спам-фильтр Википедии

После состоявшегося обсуждения среди авторов русскоязычного раздела крупнейшей онлайн-энциклопедии, был принято решение внести информационные ресурсы riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru и jpgazeta.ru в спам-лист.

Из итогового решения:

«…«Оппозиция клянчила деньги», «оголтелые провокаторы», «ряженые оппозиционеры», «сакральная жертва» — тенденциозная эмоциональная подача делает невозможным использовать это в качестве АИ, это пропаганда, а не источник. Если нужна провластная точка зрения — есть другие источники, если там есть какие-то уникальные материалы (интервью и так далее) — можно обсудить точечное добавление. Для подтверждения фактов использовать же издания с таким качеством материала нельзя. Внесено в спам-лист».

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На РИА ФАН был опубликован комментарий в связи с решением редакторов «Википедии». По их мнению, решение о блокировке сайтов принимали «платные пропагандисты крупнейшего американского портала».

Исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский прокомментировал «РосКомСвободе» данную ситуацию:

«В Википедии уже больше 10 лет существует спам-фильтр. Когда в него заносятся определённые сайты, то ссылки на них становится больше невозможно вставлять в статьи. Как правило, это ссылки на сайты, которые пытаются раскрутить спамеры. Однако в список также вносятся, в частности, ссылки на сайты заведомой неавторитетности, чтобы предотвратить их включение в энциклопедию. В Википедии имеется специальный раздел, где сообществом участников проекта проводится анализ авторитетности тех или иных источников.

Итог такого обсуждения является основанием для удаления ссылок на такие сайты из статей, а также включения таких источников в спам-лист. Касательно этого случая, то прошло большое обсуждение, где данные сайты РИА ФАН были признаны не авторитетными. Соответственно, их и внесли в чёрный список. Если данный итог обсуждения будет аргументировано оспорен, то их из чёрного списка уберут».