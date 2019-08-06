ФСБ получит право разделегировать домены

НКЦКИ ФСБ присоединился к числу компетентных организаций КЦ РФ. Соответствующее соглашение подписано в конце июля текущего года, рассказали “Ъ” в КЦ. Такой статус дает НКЦКИ возможность обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы прекратить делегирование доменных имен, то есть фактически закрыть доступ к такому ресурсу.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. Многолетняя экспертиза и опыт НКЦКИ дополнят работу института компетентных организаций и позволят сделать российское доменное пространство еще более безопасным»,— заявил директор КЦ РФ Андрей Воробьев.

В случае выявления нарушений Центр сможет обращаться к регистраторам доменов сайтов с просьбой их разделегировать, что позволит блокировать интернет-ресурсы быстрее, чем через суд или Роскомнадзор.

По словам экспертов, при разделегировании домена доступ к контенту сайта прекращается сразу, а вернуть его можно только если привязать новое доменное имя. Однако решение НКЦКИ по блокировке того или иного сайта может быть обжаловано в суде. Кроме того, сам регистратор также имеет возможность не согласиться с решением ФСБ, если есть подозрения в неправомерной блокировке.

На текущий момент КЦ по тематике разделегирования доменных имен сотрудничает со следующими организациями:

Лига безопасного интернета, Group-IB, Лаборатория Касперского, RU-CERT, РОЦИТ, Роскомнадзор, БИЗон, Банк России и Доктор Веб.

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