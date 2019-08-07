Производители СОРМ резко увеличили прибыль на фоне «пакета Яровой»

Компании, производящие «системы оперативно-разыскных мероприятий» (СОРМ), значительно увеличили выручку за время действия так называемого закона Яровой, пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Чтобы получать доступ к звонкам и интернет-трафику, спецслужбы используют СОРМ, производством которых занимаются компании «Норси-Транс», «Специальные технологии» и компании, входящие в группу «Цитадель». Об этом ранее сообщал занимавший должность директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минцифры Александр Понькин.

«Цитадель» заняла от 60 до 80 процентов рынка прослушки, поглотив четырех конкурентов. Сама компания входит в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова — партнера миллиардера Алишера Усманова.

Формирование группы происходило в 2016–2018 годах путем покупки «МФИ Софт» и еще трех производителей СОРМ: «Малвин Системс», «Техаргос» и «Сигнатек». Кроме того, к группе присоединили производителя СОРМ «Основа Лаб», принадлежавшего Черепенникову.

Выручка входящего в «Цитадель» производителя «МФИ Софт» в 2018 году утроилась — с 3,5 до 10,3 миллиарда рублей; выручка ООО «Малвин Системс» увеличилась на 107 процентов — до 1,7 миллиарда рублей; «Сигнатек» — на 67 процентов, до 740,8 миллиона рублей; ООО «Основа Лаб» — на 24 процента, до 996,6 миллиона рублей; финансовые показатели ООО «Техаргос» за 2018 год не раскрывались.

В группе «Цитадель» отказались от комментариев. Связаться с компанией «Специальные технологии» не получилось.

По закону устанавливать СОРМ должны компании, у которых есть лицензия на деятельность в области связи. МТС оценивал свои расходы на «пакет Яровой» в 60 млрд рублей до 2023 года, «Мегафон» — в 40 млрд рублей, «Билайн» — в 45 млрд рублей.

По словам двух источников РБК в крупных операторах связи, пока компании не выполняют требования закона в полном объёме. По их словам, после вступления документа в силу все комапнии подписали с ФСБ «планы мероприятий» по установке необходимого оборудования.

В «Билайне» сообщили, что компания находится «в активной фазе» реализации проекта по «пакету Яровой». В «Ростелекоме», «Мегафоне» и МТС отказались от комментария.

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