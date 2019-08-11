Роскомнадзор хочет запретить на YouTube рекламу несанкционированных протестов

Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google принять меры против «рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий» на ютьюбе. Согласно пресс-релизу, речь идет о рассылке пуш-уведомлений с информацией об акциях:
«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как «push-уведомления») с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.
При этом такие «push-уведомления» поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур».
.
«В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Пользователи Сети расценивают действия Роскомнадзора как цензуру, хотя в большинстве своём относятся к данной ситуации скорее с иронией, мало веря в негативное для компании развитие событий:
уважаемые пользователи youtube:— Метапатриарх (@QuodLicetIovi) August 11, 2019
прекратите участвовать в несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения, вы мешаете проходу граждан!
Роскомнадзор не случайно хочет запретить трансляции митингов на YouTube: https://t.co/xQa6JWXMup— Немо (@luchemolchat) August 11, 2019
Типа роскомнадзор с русским офисом youtube не на короткой ноге, так я и поверил. Все кроме роскомнадзора и властей выиграют если ютуб заблочат, поэтому делать они этого не будут.— Constance Hightower (@ConstanceHight2) August 11, 2019
Так пришло же 17 человек, по подсчетам МВД, в чем проблема?(— Локимин (@Loqiemean) August 11, 2019
В Совете Федерации считают, что «зарубежные оппоненты» при помощи ютьюба манипулировали митингующими на Сахарова— Телеканал Дождь (@tvrain) August 11, 2019
«28 мая 2018 года Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram, — напоминает владелец Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. — Уже год прошёл крайнему сроку ультиматума. Мужик сказал — мужик сделал». Относительно правовой составляющей последней инициативы РКН Кулин пишет:
«Я хочу увидеть:1) норму, которая даёт Роскомнадзору полномочия по оценке вмешательства в суверенные дела;2) норму, которая устанавливает соответствующие реакции».
«Одна из моих любимых историй, связанных с Роскомнадзором — это их взаимодействие с Гуглом, — рассказывает владелец TgVPN Владислав Здольников, напомнив, как американский гигант «фильтрует» запрещённый в РФ контент, «удаляет» ролики с YouTube и «блокирует» зеркало «Умного голосования». — Гугл, на самом деле, унижает Роскомнадзор ничуть не меньше Телеграма. <…> Абсолютно очевидно, что Роскомнадзор избегает любого взаимодействия с Гуглом, кроме случаев, когда АП очень требует, либо ФСБ унижает их ещё сильнее, чем Гугл. Сейчас, как раз, такой случай — очевидно, это требование АП, да ещё и в воскресенье. Нет никаких сомнений в том, что и в этот раз Роскомнадзор будет унижен — такая уж у него работа».
.
.