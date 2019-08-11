11.08.2019

Роскомнадзор хочет запретить на YouTube рекламу несанкционированных протестов

Непринятие компанией Google соответствующих мер надзорное ведомство грозится расценивать как вмешательство в суверенные дела РФ, а также как «враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России»

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Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google принять меры против «рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий» на ютьюбе. Согласно пресс-релизу, речь идет о рассылке пуш-уведомлений с информацией об акциях:

«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как «push-уведомления») с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.

​При этом такие «push-уведомления» поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур».

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«В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пользователи Сети расценивают действия Роскомнадзора как цензуру, хотя в большинстве своём относятся к данной ситуации скорее с иронией, мало веря в негативное для компании развитие событий:

«28 мая 2018 года Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram, — напоминает владелец Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. — Уже год прошёл крайнему сроку ультиматума. Мужик сказал — мужик сделал». Относительно правовой составляющей последней инициативы РКН Кулин пишет:

«Я хочу увидеть:
1) норму, которая даёт Роскомнадзору полномочия по оценке вмешательства в суверенные дела;
2) норму, которая устанавливает соответствующие реакции».
 
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«Интересно, Роскомнадзор что-то потребовал от Google, но ничего от ментов, сливших базу москвичей», — в свою очередь, замечает глава «Агоры» Павел Чиков.
 

«Одна из моих любимых историй, связанных с Роскомнадзором — это их взаимодействие с Гуглом, — рассказывает владелец TgVPN Владислав Здольников, напомнив, как американский гигант «фильтрует» запрещённый в РФ контент, «удаляет» ролики с YouTube и «блокирует» зеркало «Умного голосования». — Гугл, на самом деле, унижает Роскомнадзор ничуть не меньше Телеграма. <…> Абсолютно очевидно, что Роскомнадзор избегает любого взаимодействия с Гуглом, кроме случаев, когда АП очень требует, либо ФСБ унижает их ещё сильнее, чем Гугл. Сейчас, как раз, такой случай — очевидно, это требование АП, да ещё и в воскресенье. Нет никаких сомнений в том, что и в этот раз Роскомнадзор будет унижен — такая уж у него работа».

 

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