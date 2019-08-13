Три попытки поджога офиса Роскомнадзора обернулись условным сроком

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к 1,5 годам условно 20-летнего Павла Копылова за три попытки поджечь местное управление Роскомнадзора, сообщается на прокуратуры.

Копылова обвиняли в покушении на уничтожение чужого имущества (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК). Прокуратура запрашивала для него два года колонии-поселения и не согласилась «с чрезмерно «мягким» приговором». Ведомство, возможно, обжалует решение суда.

Как сообщалось, в апреле и мае прошлого года мужчина трижды по ночам разбивал окна в здании управления, бросал внутрь бутылку с горючим и поджигал. Ущерб от его действий составил около 10 млн рублей.

Новости о поджоге Сеть в прошлом году встретила в основном с иронией, считая это местью за блокировку Telegram:

Однако после задержания выяснилось — Копылов совершал поджоги из мести «за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, предоставлявшего незаконную возможность беспрепятственно пользоваться «пиратским» видео-контентом».

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