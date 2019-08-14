Роспотребнадзор продолжает искать «музыкальный» суицид. Теперь в Таиланде

Блокировка музыкального контента не знает границ, что в последнее время доказывает Роспотребнадзор, нашедший на просторах Сети настоящий Клондайк в виде сайта bnk.wiki, на котором пользователи размещают ссылки на видеоролики самой разной направленности.

Особый интерес ведомства, как можно убедиться из внесённых в реестр запрещённых ссылок, вызывает творчество белорусского рэпера ЛСП (песни «Монетка» и «Номера»), АЗА#ZLO — «Я хочу умереть», а также оригинал и каверы «Прыгай вниз» Олеси Троянской — об этом запрете РосКомСвобода сообщала ещё в 2016 году.

Роспотребнадзор запретил песню покойной блюз-певицы поэтессы Олеси Троянской "Прыгай вниз" https://t.co/JBqvNM2sQz pic.twitter.com/CYn6IJDElV — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 16, 2016

Скандал же вокруг ЛСП случился весной прошлого года. Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала для прослушивания на территории России песню «Номера», мотивировав это решением Роспотребнадзора: ведомство увидело в тексте песни описание способа совершения самоубийства, что запрещено российским законодательством. Затем YouTube заблокировал по требованию Роскомнадзора на территории России клип «Монетка».

«ВКонтакте заблокировал трек рэпера ЛСП из-за описания способа самоубийства» Ну всё, теперь подростковые суициды прекратятся. Ведь школьники прыгают с крыш не из-за злоебучих родителей или невыносимой жизни, а потому что песен наслушались! — Сталингулаг (@StalinGulag) May 14, 2018

Роскомнадзор заблокировал на ютьюбе клип ЛСП «Монетка»https://t.co/aUxykMjgHg — Meduza (@meduzaproject) August 17, 2018

Осенью того же года у рэпера начались проблемы и в офлайне — уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился в областную прокуратуру и полицию с просьбой не допустить несовершеннолетних на концерты рэперов T-FEST и ЛСП, а также панк-группы «Порнофильмы» и группы «Райдо». Ранее обеспокоенность предстоящими концертами этих исполнителей высказал существующий с 2010 года Тюменский родительский комитет.

Теперь Роспотребнадзор решил расширить границы недозволенного и взялся за ограничение доступа к песням ЛСП на вышеупомянутом сайте, причем под запрет попали и фанатские клипы, и каверы. Также блокируются ведомством концертные версии «запретных» песен, сделанные в разные годы в Архангельске, Челябинске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.

Не менее популярной у чиновников Роспотребнадзора стала песня «Прыгай вниз» — там также блокируются фанатские клипы и каверы.

Как уже говорилось выше ограничивается доступ и к клипам на песню АЗА#ZLO, которую в аудиоформате можно пока свободно найти на Яндекс.Музыке.

Проводя совершенно поверхностный мониторинг интернета на предмет присутствия вышеперечисленных песен в свободном доступе, можно убедиться, что Роспотребнадзор занимается не просто цензурой, но и совершенно бессмысленным делом — кавер-версии песен, фанатское видео на данные произведения распространяются по Сети всё активнее, а запрет не только не решит проблему с самоубийствами в стране, но и вызовет к этой теме дополнительный интерес. Страдать от этого по-прежнему будет только простой пользователь, а также свободное творчество.

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