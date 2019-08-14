Ретвит как незаконный призыв на митинг

На блогера из Сергиева Посада Андрея Трофимова составили протокол об организации митинга без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2) из-за ретвитов Алексея Навального и Ильи Яшина о митингах 27 июля и 3 августа. Об этом Трофимов сообщил «МБХ медиа».

По его словам, в протоколе говорится, что 23 июля он ретвитнул твит Навального, в котором тот написал: «Главный итог встречи с Эллой Памфиловой, что встреча еще не закончена, а кандидаты уже призывают всех приходить в субботу на митинг». 27 июля Трофимов ретвитнул запись Яшина, который призывал присоединяться к событию в Facebook о митинге 3 августа.

В своём Twitter он приложил скрины протокола с просьбой о юридической помощи в этом деле, а также сообщением, что ему вменяют организацию мероприятия, хотя он на самом деле только поделился о нём информацией:

На меня составляют протокол о нарушении ст. 20.2 за репост твита Навального про акцию 27 июля и Яшина про 3 августа в Твитере. Говорят, после сразу поедем в суд для принятия решения, отказа или штрафа, ареста до 15 суток. Прошу адвоката бесплатного не предоставляют. Репост! pic.twitter.com/f8jTc9GVLA — Андрей Трофимов (@A_TRofimOFF) August 14, 2019

На меня составили протокол об административном правонарушении. Едем в суд. Пишут организацию, но я ничего не организовывал, а поделился информацией. #altgazeta #сергиевпосад pic.twitter.com/hkwCly6d9H — Андрей Трофимов (@A_TRofimOFF) August 14, 2019

Трофимов рассказал, что пришел в полицию по повестке, его собирались сегодня же доставить в суд, однако он ходатайствовал о переносе заседания, так как его адвокат сейчас в командировке.

Я ходатайствовать буду перед судом о переносе заседания, полиция меня уже никуда не отпустит, я с ними уже шесть часов. Не факт, что судья перенесет. pic.twitter.com/CvvldhseiU — Андрей Трофимов (@A_TRofimOFF) August 14, 2019

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