14.08.2019

Ретвит как незаконный призыв на митинг

Подмосковный блогер стал фигурантом административоного дела о нарушении «закона о митингах» из-за того, что он ретвитнул публикации Алексея Навального и Ильи Яшина с анонсами митингов в июле и августе текущего года

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На блогера из Сергиева Посада Андрея Трофимова составили протокол об организации митинга без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2) из-за ретвитов Алексея Навального и Ильи Яшина о митингах 27 июля и 3 августа. Об этом Трофимов сообщил «МБХ медиа».

По его словам, в протоколе говорится, что 23 июля он ретвитнул твит Навального, в котором тот написал: «Главный итог встречи с Эллой Памфиловой, что встреча еще не закончена, а кандидаты уже призывают всех приходить в субботу на митинг». 27 июля Трофимов ретвитнул запись Яшина, который призывал присоединяться к событию в Facebook о митинге 3 августа.

В своём Twitter он приложил скрины протокола с просьбой о юридической помощи в этом деле, а также сообщением, что ему вменяют организацию мероприятия, хотя он на самом деле только поделился о нём информацией:

Трофимов рассказал, что пришел в полицию по повестке, его собирались сегодня же доставить в суд, однако он ходатайствовал о переносе заседания, так как его адвокат сейчас в командировке.

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