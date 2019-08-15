Стихотворение про ОМОН силовики посчитали онлайн-пиаром протестов

Выложенное несколько дней назад в Instagram стихотворение 16-летней Арины Исхаковой о жестокости силовиков, на акциях протеста в Москве, обрело большую популярность в соцсетях. В частности, оно было перезалито в YouTube другие сервисы, где за короткий период собрало достаточно большое количество просмотров.

Произведение написано от лица ребенка, чей папа работает в ОМОНе и приходит домой с кровью на руках.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин увидел в видеоролике использование рекламных технологий и пиара несанкционированных акций протеста.

В ведомстве заявили, что некие технологи продолжительное время «засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий» и используют в своих целях детей и подростков. Последних, говорят в Росгвардии, втягивают в такие пиар-акции обманным путем, что «низко и подло».

«Последний вопиющий случай — когда в интернете раскручивается стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН», — сказал Грибакин.

По его словам, если Арина Исхакова существует и авторство стиха принадлежит ей, то Росгвардия официально приглашает ее посетить отряд ОМОНа. «Чтобы лично убедиться, что сотрудники ОМОН — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок», — пояснил Грибакин.

Корреспонденту Znak.com Арина ранее сообщила, что не увлекается политикой, на митинги не ходит. «Я написала данное стихотворение, так как мне показалось неправильным избиение беззащитных людей [на последних митингах в Москве]. В моей семье полицейских нет, стихотворение метафорично», — уточнила она.

Напомним, в Москве с середины июля проходят акции протеста за честные и свободные выборы в Мосгордуму. В ходе митингов были задержаны тысячи человек, многие получили серьезные травмы. По итогам протестной акции в конце июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого уже стали 14 человек. В Кремле оправдали жесткие действия силовиков.

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