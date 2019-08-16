16.08.2019

300 т.р. штрафа за «несанкционированный» твит

Координатор московского штаба Навального был признан виновным за нарушение "закона о митингах", поскольку призывал в Twitter выйти на акцию протеста против недопуска кандидатов от оппозиции к выборам в Мосгордуму

300 tys za twit  

​Хорошевский районный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей координатора московского штаба Навального Олега Степанова за призывы в Twitter к акциям на Трубной площади в середине июля текущего года. Ранее его дважды подряд арестовывали.

Протокол на активиста составили прямо в спецприемнике, где он отбывал предыдущий административный арест, Степанову в третий раз за месяц вменили повторное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Степанов заявил, что не согласен с правонарушением. «Мне лестно, что мне приписывают возможность организовать массовое мероприятие с помощью поста в интернете. Я связываю мой очередной суд с тем, что наш штаб объявил, что будет наблюдать за действующими выборами», — заявил Степанов.

В середине июля на Трубной площади в Москве проходили акции в виде встречи с муниципальными депутатами и незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы.

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