Учёные стали на шаг ближе к созданию сверхзащищённого квантового интернета

Ученые из Китайского научно-технического университета и Венского университета в Австрии доказали возможность передачи информации как по суше, так и через спутники с помощью квантовых битов — кубитов. Теперь они нашли способ отправлять еще больше данных, используя так называемые квантовые триты — кутриты.

Scientists just used qutrits, which can be polarized in three different dimensions simultaneously, to send a record-breaking amount of data in quantum form. https://t.co/kjR4MKmQXK — MIT Technology Review (@techreview) August 23, 2019

Квантовая технология обещает обеспечить безопасную отправку данных на большие расстояния. Обычные биты, используемые для кодирования всего, от финансовых записей до видео на YouTube, представляют собой потоки электрических или фотонных импульсов, которые могут представлять 1 или 0. Кубиты, которые обычно представляют собой электроны или фотоны, могут нести больше информации, поскольку их можно поляризовать в двух направлениях сразу, поэтому они могут представлять как 1, так и 0 одновременно. Кутриты, которые могут быть поляризованы в трех разных измерениях одновременно, могут нести еще больше информации. Теоретически это может передаваться с использованием квантовой телепортации.

Квантовая отправка данных основана на «запутанности». Запутанные квантовые частицы могут влиять на состояние друг друга, даже если они находятся на разных континентах. Во время отправки обе стороны коммуникации получают по одной паре запутанных кубитов. Отправитель измеряет взаимодействие своего кубита с другим, содержащим данные, которые он хочет отправить.

При этом вмешательство в квантовые единицы информации приводит к потере их квантового состояния, оставляя явный признак взлома. Если кутриты будут использоваться масштабно, то они могут стать основной сверхбезопасного квантового интернета, который можно использовать для отправки секретных правительственных и коммерческих данных.

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