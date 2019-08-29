Из-за конфликта с руководством гимназии мать ученика обвинили в экстремизме

В Омске после продолжительного конфликта с руководством гимназии №62 на мать одного из учеников поступила жалоба в правоохранительные органы от никому не известного родительского комитета «Росток». Наталию Граф обвиняют в нарушении статьи 282 УК РФ — якобы она своими постами в интернете разжигает ненависть к социальной группе «педагоги».

По словам Граф, на минувшей неделе она получила повестку и сходила для дачи объяснений в управление уголовного розыска, а в начале августа её аналогичным образом вызывали в центр противодействия экстремизму (центр «Э») МВД.

«Никаких обратных данных в анонимном заявлении указано не было. Зато был указан мой новый домашний адрес, известный исключительно руководству гимназии №62. Он не совпадает с моей пропиской, я никогда не публиковала его в открытом доступе», — уточняет Граф в своём Facebook.

Экстремизм анонимные участники «родительского комитета» увидели в посте женщины на Facebook за декабрь 2018 года, в котором она рассказала, что ее сына травят в гимназии № 62: «Что в это время происходит в душе у 14-летнего подростка? Взять в руки ружье или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия».

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Если кто забыл — вот тот самый мой «экстремистский» пост, который спустя 9 месяцев после опубликования так расстроил… Опубликовано Наталья Граф Среда, 28 августа 2019 г.

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Как считают авторы жалобы, этой фразой Граф «демонстрирует экстремистские наклонности». Кроме того, своими публикациями в соцсети Граф «распространяет ложную информацию о педагогах и гимназии № 62» и «тем самым разжигает ненависть к определенной социальной группе в своих личных целях». По мнению авторов послания, Граф организовала травлю в отношении учебного заведения и призывает пользователей «присылать ей негативную информацию про педагогов».

Материалы проверки по жалобе направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Омской области, добавила Граф. Она также сообщила, что полиция «не смогла найти» указанный в жалобе родительский комитет «Росток», а в заявлении указан ее новый домашний адрес, известный исключительно руководству гимназии № 62 и не совпадающий с пропиской.

В декабре прошлого года классная руководительница Романа Графа Елена Будай и директор гимназии Марина Дюкова организовали травлю мальчика за то, что он из-за плохого самочувствия не стал вместо урока технологии чистить снег и ушел домой. На уроке физкультуры Будай публично отчитала мальчика за этот поступок. По словам матери восьмиклассника, в процессе разбирательств «педагогу показалось, что ребенок записывает ее речь на диктофон в мобильном телефоне», что усугубило конфликт. Из-за постоянного стресса и травли у ребенка развилась тахикардия и невроз, его госпитализировали.

После общественного резонанса омбудсмен Омской области рекомендовала привлечь руководство лицея к ответственности. Областная прокуратура провела проверку и внесла руководству школы представление за привлечение обучающихся к «мероприятиям, не предусмотренным учебным планом».

В апреле текущего года мировой суд Куйбышевского района Омска прекратил дело о нарушении руководством гимназии № 62 прав и свобод учащегося Романа. На суде директор гимназии заявила, что минобразования достоверно знало о конфликтной ситуации и о госпитализации подростка, но не предприняло никаких своевременных действий. Поскольку с момента конфликта прошло более трех месяцев, Дюкова попросила прекратить дело за истечением срока давности без исследования обстоятельств, мировой суд с ней согласился.

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