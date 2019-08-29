«Цифровая прокуратура» для криптовалютных дел

Юридическое сообщество считает необходимым развивать правоприменительную практику в цифровой сфере. Сейчас она почти отсутствует, хотя число пострадавших из-за преступлений, предметом и средством которых выступают криптовалюты, растет. Этой теме был посвящен круглый стол в рамках заседания комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Одним из предложений, озвученных на заседании, было создание «цифровой прокуратуры» для криптовалютных дел. Юристы утверждают, что малое количество уголовных дел и приговоров за мошенничество с криптовалютами — следствие недостатка профильных знаний у правоохранителей. Между тем число пострадавших от преступлений с криптовалютами только растёт.

Юристы затрудняются в оценке преступных действий с новыми цифровыми активами, а полиция вовсе не хочет связываться с такими делами, сообщили в адвокатской конторе «Аснис и партнёры». Сейчас правоприменительная практика в цифровой сфере почти отсутствует, поскольку до сих пор не принят закон «О цифровых активах».

Чтобы исправить ситуацию, необходимо уточнить терминологию в законодательстве и найти на работу с криптовалютными преступлениями специально обученных людей, решили юристы. Особые следственные подразделения должны специализироваться на расследовании уголовных дел в области цифровых проектов. Такое ведомство негласно окрестили «цифровой прокуратурой».

Однако в МВД с такой трактовкой не согласны. По словам представителя ведомства Артёма Ранченкова, малое количество расследуемых дел связано не с недостатком специального образования у правоохранителей, а с нежеланием пострадавших раскрывать следствию источник происхождения криптовалюты.

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