Персональные данные россиян оказались в открытом доступе Федеральной нотариальной палаты

Зная только имя и фамилию человека, любой посетитель сайта Федеральной нотариальной палаты (ФНП) может получить не только информацию о находящемся в залоге имуществе этого человека, но и его персональные данные: номер паспорта, отчество, точную дату рождения и место постоянного проживания. Такую же информацию можно получить, зная VIN-номер машины, находящейся в залоге.

По словам обнаружившего уязвимость пользователя habr, достаточно зайти на сайт ФНП, ввести имя и фамилию, и если у разыскиваемого вами физического лица есть кредит с залогом, то сайт выдаст документ «Уведомление о возникновении залога», содержащее помимо прочего ФИО, дату рождения, паспортные данные залогодателя.

«В случае с поиском информации о владельце по номеру автомобиля алгоритм не сильно сложнее», — также отмечает он:

«1. Ищем в интернете VIN номер по гос номеру (подобных сервисов в сети множество),

2. На сайте Федеральной нотариальной палаты переходим в раздел «Транспортное средство» и указываем VIN».

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В случае, если авто залоговое, мы получим избыточную информацию о владельце, а также дату окончания кредита.

Сама ФНП не видит в этом нарушения законодательства, сказал «Открытым медиа» её представитель. «Информация предоставляется в чётком соответствии с существующими нормами закона. Необходимость четко идентифицировать залогодателя и залогодержателя необходима, чтобы избежать двоякого трактования получаемых при запросе сведений, например, при совпадении фамилий, имён, отчеств», — заявил представитель ведомства.

ФНП ссылается на нормы закона о нотариате, который позволяет ей раскрывать такие данные. Однако публикация их в открытом доступе нарушает требования закона о персональных данных, заявил гендиректор АНО «ПравоРоботов» кандидат юридических наук Никита Куликов. «Я не удивлюсь, если в ближайшее время будет реакция Роскомнадзора, и этот сервис оперативно будет закрыт», — отметил он.

То, что нотариальная палата выкладывает на своем сайте в открытом доступе для неограниченного круга лиц полные персональные данные граждан-залогодателей — это, как минимум, странно, — считает глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян:

«Очевидно, в данном случае происходит распространение излишнего объема данных. Полагаю, что Палата абсолютно необоснованно распространяет номера паспортов, точные даты рождения и места постоянного проживания граждан. Это информация не нужна пользователям ресурса, для того, чтобы проверить — находится конкретное имущество в залоге или нет. Достаточно было бы указывать лишь ФИО залогодателя. Палата даже не знает, кто именно и когда получал доступ к персональным данным российских граждан. Кроме того, на сайте Палаты нет никакой Политики приватности/конфиденциальности. Получается что субъект данных полностью лишен информации о том, как сама Палата использует эти данные и кому, а также в каких случаях, может передавать эти данные. Это конечно нарушает права граждан. Роскомнадзор сегодня имеет право осуществления внеплановой проверки в отношении соблюдения законодательства о персональных данных по жалобам граждан. Я не исключаю варианта возможной проверки в самое ближайшее время, в результате которой сервис в таком виде будет закрыт, а Нотариальная палат будет привлечена к административной ответственности по ст.13.11 КоАП РФ».

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«В таком виде, с полностью анонимным уровнем доступа, этот сервис просто не должен существовать», — в свою очередь, считает Куликов. По его мнению, если кому-то при совершении сделки понадобится информация о залоге, то потенциальный покупатель может обратиться с запросом в нотариальную палату и получить информацию об интересующем контрагенте. Но при этом нотариальная палата должна сохранять также и личные данные запрашивающего такую информацию лица. «Я, например, хотел бы знать, кто и для чего запрашивает мои персональные данные», — пояснил юрист.

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