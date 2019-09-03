Big Data поможет править законы

Эксперты «Сколково» предложили использовать Big Data для изменения законодательства, ввести регулирование «цифрового следа» гражданина и госконтроль за устройствами интернета вещей. Предложение анализировать большие массивы данных для оперативной корректировки действующих законодательных норм содержится в «Концепции комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики», с копией которого ознакомился РБК. Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково».

По словам экспертов «Сколково», основная идея заключается в том, чтобы своевременно вносить изменения в регулирование, чтобы оно не вредило экономическому состоянию тех или иных субъектов. За счет накопленных на цифровых платформах данных можно связать регуляторные решения с реальным спросом и создать более эффективную модель регулирования.

Также в концепции указано, что на законодательном уровне необходимо определить понятие «цифрового следа» как совокупности данных о «действиях пользователя в цифровом пространстве».

«Основная идея регулирования заключается в том, чтобы своевременно вносить изменения в регулирование, чтобы оно не вредило экономическому состоянию тех или иных субъектов. Например, если у граждан есть спрос на проезд и остановку транспорта в каком-то определенном месте, то в результате запрета остановки может сократиться поток клиентов в магазины и рестораны. В итоге снизится инвестиционная привлекательность всего района. За счет накопленных на цифровых платформах данных, например сервиса «Яндекс.Карты», можно связать регуляторные решения с реальным спросом и создать более эффективную модель регулирования», — пояснил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит.

По его словам, такая модель будет эффективнее традиционных способов, когда нормы создаются только на основе человеческого анализа и пожеланий заказчика.

Также в концепции указано, что на законодательном уровне необходимо определить понятие «цифрового следа» как совокупности данных о «действиях пользователя в цифровом пространстве». Это понятие авторы документа делят на две категории: «активный» и «пассивный». К первой относится информация, которую пользователь оставляет в социальных сетях и личных кабинетах на сайтах, включая портал госуслуг и банковские ресурсы. К ней относятся, например, ФИО, дата рождения, контакты, место работы, личные фото и видео. Пассивный — это данные, которые оставляются ненамеренно или вследствие работы соответствующего ПО. Как указано в концепции, это данные, которые собирает операционная система устройства пользователя или поисковик, которым пользуется человек.

Авторы документа считают, что необходимо регламентировать только использование активного «цифрового следа». На законодательном уровне предлагается прописать механизм получения у пользователя согласия на использование этих данных. А также регламентировать доступ к этим данным коммерческих компаний и прописать ответственность и обязанности лиц, обеспечивающих его хранение и обработку. Общественные отношения, связанные с использованием пассивного «цифрового следа», не должны подвергаться регулированию, так как это может затормозить внедрение современных технологий, а также создаст избыточные требования для коммерческих компаний, говорится в концепции.

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