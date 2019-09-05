Пять лет за твит — реакция Сети: несоразмерность, выборочность, глупость

Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков. Судья Елена Абрамова признала Синицу виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Прокурор запрашивала для него в качестве наказания шесть лет колонии. Владислав Синица не признал вину. Он подтвердил, что написал такой твит, но, по его словам, сообщение нельзя считать угрожающим — он просто рассуждал о возможных последствиях для силовиков.

⚡️Синицу приговорили к 5 годам в колонии — Суды. МБХ Медиа (@mbk_media_court) September 3, 2019

Суд вынес приговор во второй день рассмотрения дела по существу. В суде допросили двух свидетелей — нацгвардейцев Александа Андреева и Артема Тарасова, которые якобы увидели твит Синицы. Андреев сказал, что воспринял твит как призыв «похищать детей нацгвардейцев с последующей расправой». При этом он не смог назвать никнейм своей страницы в твиттере и рассказал, что увидел твит после того, как ввел в поиск «Макс Стеклов» — никнейм Синицы. Тарасов же говорил, что воспринял твит как угрозу.

Во время суда со стороны прокурора прозвучал вопрос, зачем блогер говорил «о необходимости похищать детей». «Я не говорил о необходимости похищать детей», — ответил Синица.

После этого гособвинительница огласила материалы дела, которые уместились в два тома. В них вошли выводы экспертов из Центра социокультурных экспертиз, которые нашли в твите призывы к насильственным действиям против силовиков, признаки угроз и возбуждения ненависти к ним.

Выяснилось, что экспертизу проводили люди без профильного образования. В свою очередь, защита допросила экспертов, которые проанализировали публикации Синицы по ее запросу. Лингвист из АНО «Центра независимых экспертиз» Елена Новожилова и эксперт «Центра по проведению судебных экспертиз и исследований» Мария Куликова раскритиковали экспертизы, подготовленные следствием. Оба специалиста говорили о некачественном проведении исследований.

Судья Кириченко во время оглашения приговора распорядилась конфисковать в пользу государства «орудие преступления» блогера — его белый айфон.

Синица был задержан в начале августа текущего года. По версии следствия, в его реплае на один из твитов, который он написал в конце июля содержался призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В посте Синица, в частности, написал: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы».

«Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», — заявил после задержания Следственный комитет РФ. Дома у активиста провели обыск, у него изъяли компьютер и мобильные телефоны.

Многие журналисты, блогеры, гражданские активисты и политики обратили внимание на несоразмерность вынесенного судом приговора с тяжестью содеянного блогером, его политическом характере, а также выборочности российского правосудия. Такие известные люди, как Алексей Навальный, Пётр Верзилов, Давид Хомак и многие другие справедливо заметили, что сами они получали сотни угроз из соцсетей, а некоторые подвергались реальным нападениям, но почему-то государство не встало на их защиту. В целом же из-за приговора Синице в Сети царят достаточно алармистские настроения.

Синица написал очень тупой твит о том, что надо мстить детям полицейских. Тупой твит, которых пишут в день миллион. Мне 30 раз в день сообщают, что надо убить и меня, и моих детей. Но Синицу посадили только что за тупой твит НА ПЯТЬ ЛЕТ В ТЮРЬМУ. Наше государство — людоед и идиот — Alexey Navalny (@navalny) September 3, 2019

Внимание. Меня и мою семью СОТНИ раз угрожали убить в соцсетях, а раз меня почти смертельно отравили спецслужбы (врачи сперва не были уверены что я выживу). НИ РАЗУ ни за соцсети, ни за попытку убить меня никто не был привлечён. 5 лет колонии за твит о ментах — это репрессии. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) September 3, 2019

Регулярно получал угрозы убийством за негативное отношение к путинской власти, православной церкви, религии в целом… Особенно часто до того как удалился из соцсетей… Владислава Синицу посадили на 5 лет за идиотский твит про детей силовиков… Рандом бессмысленный и беспощадный… — Ilya Naydov (@eliotcougar) September 3, 2019

Ну в целом да, удивительно (нет) — даже я за последние лет 10 получал сколько-то там в месяц угроз в соцсетях, хотя кому я нужен! — но ноги переломать или что похуже мне обещают хронически. И никогда ничего. А тут 5 лет за мутный твит — David Homak (@aalien) September 3, 2019

5 лет за твит.

Идиотский твит, за который должно и обязано быть очень стыдно. Но таких твитов миллион, в т.ч. с обещанием расправ журналистам, общественникам, политикам. И никому нет дела.

Крайняя степень выборочности и несоразмерности наказания! — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) September 3, 2019

Пять лет за твит. ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ТВИТ. И как-то вот тихо, буднично. У нас вообще были такие приговоры раньше? Мы все время рассуждаем о том, когда «станет совсем». Разве это не оно? — шило в стенку (@michaelnacke) September 3, 2019

Пять лет (5!) колонии общего режима за твит. https://t.co/yzMTQiThai

"При этом свидетель обвинения не смог назвать никнейм своей страницы в твиттере".

Интересно, а судьям самим не тошно от той херни, что они творят? pic.twitter.com/4lzhesg9Xl — Wylsacom всё ещё на Android (@wylsacom) September 3, 2019

Прямо вижу, как после посадки Синицы за твит половина россиян в страхе бросились проверять свои соцсети – а не написал ли чего лишнего? А не лайкнул ли? А может, просто подумал? Вот это и есть атмосфера ГУЛАГа. Не спрашивайте, что будет если вернётся Сталин – он уже здесь. pic.twitter.com/Uj72iRSyV9 — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) September 3, 2019

Это адвокат Синицы. Он показал пальцем на микрофон НТВ и сказал: «Этот телеканал приложил к этому [возбуждению дела] особые усилия». На блогера завели дело после сюжета на НТВ pic.twitter.com/rLJsSuHUEP — Телеканал Дождь (@tvrain) September 3, 2019

Ну как не приедет. Надо будет — приедет. pic.twitter.com/OheqVL79rB — David Homak (@aalien) September 3, 2019

Человеку дали 5 лет за тупой твит. А канал НТВ (СМИ, на секундочку) опубликовал угрозы детям участников митингов от силовиков: "ваши выродки … учатся за границей … мы используем своё служебное положение, чтобы выявить каждого из вас и покарать" Им — тоже 5 лет? Или медаль? https://t.co/PnnGFyDihc — Олег Степанов (@olsnov) September 3, 2019

«Пять лет за твит. Понятно, что не столько наказание конкретному человеку, сколько предостережение другим. Корпорация силовиков защищает себя», — считает шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Гораздо более категоричен в оценке приговора политик и один из основателей ОЗИ Леонид Волков:

«Пять лет за реплай, который увидело бы ровно три человека, если бы кремлевские людоеды не распространили бы его сами невероятным тиражом, раздув на ровном месте истерику, чтобы показательно сломать жизнь человеку. Это террористы, и методы у них исключительно террористические».

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Член СПЧ, журналист Николай Сванидзе неожиданно поддержал приговор: «На мой взгляд, жестковато, но по этому поводу у меня принципиальных возражений нет, потому что он написал текст абсолютно безответственно».

По его словам, любые призывы к расправе над детьми «ни в какие ворота не лезут», поэтому наказание является заслуженным.

«Как угодно можно относиться к власти, к чему угодно, но семьи нужно всегда оставлять в покое», – добавил Сванидзе. Он подчеркнул, что блогеру придется нести ответственность за свои слова.

«Чудовищный приговор Синице за нелепый реплай про детей силовиков, который на самом деле не привлек особого внимания, пока его не начали раскручивать пропагандисты, — считает главред Медиазоны Сергей Смирнов. — Разумеется следствие и обвинение не представило никаких доказательств реальных намерений Синицы. Это просто идиотский реплай. Пять лет за реплай, безумие».

«Пять лет колонии за 20 слов, — отмечает Телеком-ревью. — В Росгвадрии решение суда сочли справедливым и достаточным».

«5 лет за твит. Месть полицейского государства и новый откровенный вызов. За пытки сотрудники полиции получают условки», — пишет глава «Агоры» Павел Чиков.

«Первое. По жанру твит Синицы не угроза и не призыв, а размышление. Теперь размышление наказывается пятилетним сроком, — считает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — Но не всегда.

2. Много кто получает твиты или другие сообщения — как частные, так и публичные — подобного рода, а иногда и похлеще, в принципе, почти любой публичный человек это знает, но судят только того, кто размышлял в адрес полиции. Поэтому полиция входит в число людей первого сорта, а ты, дорогой читатель, скорее всего, в число людей сорта второго. От тебя и заявление вряд ли примут по этому поводу.

3. Все, кто помогал разгонять истерию и всячески заламывали руки насчёт этого реплая — прямые и сознательные соучастники посадки человека ни за что на пять лет. Помните об этом, в том числе и когда выделяете для себя из разного говна тех, «кто остаётся людьми, несмотря ни что»,»кто не совсем оскотинился», «кто делает добрые дела» и все такое».

Владислав Синица из Подмосковья проведет пять лет в колонии за твит, в котором следствие усмотрело призыв к расправе над детьми силовиков. Рассказываем, из-за каких еще постов их авторы получали сроки (например, за фото двора времен немецкой оккупации): https://t.co/GoueUCKHK0 — Команда 29 (@Komanda29) September 3, 2019

РосКомСвобода, в свою очередь, напоминает — наша позиция в данном вопросе неизменна, мы считаем пагубной и опасной практику уголовных наказаний за слова в интернете, даже если то или иное выражение можно трактовать двояко. Мы призываем отменить столь суровый приговор Владиславу Синице, а его дело отправить на пересмотр.

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