«Испытывая чувство политической ненависти». Студента ВШЭ Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму через интернет

Следственный комитет предъявил обвинение в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) фигуранту «московского дела» Егору Жукову, ранее его обвиняли в участии в «массовых беспорядках». Об этом сообщил адвокат Леонид Соловьев. «Это по четырем его видеозаписям в блоге, в этих видео Егор рассказывает про ненасильственный протест, согласно заключению эксперта, в его монологе содержатся призывы к экстремистской деятельности», — рассказал он.

Выдержки из обвинения в своём Telegram-канале выложил глава «Агоры» Павел Чиков, и, признаться, такого рода формулировок в отношении интернет-публикаций мы ещё не встречали — судя по стилистике, над ним работали тайные поклонники Андрея Януарьевича Вышинского, чьи пламенные речи вошли в историю советского права:

«…находясь в Москве, точное место и время следствием не установлено, Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, складывающихся по поводу охраны конституционного строя, политической системы и безопасности, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающих недопущение экстремизма, решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. Для этого Егор Жуков подготовил и при помощи своего персонального компьютера разместил в сети Интернет на странице своего канала «Блог Жукова» сайта YouTube, доступного для общего просмотра, видеозаписи «Митинг 7 октября или как сливают протест», «Мирная революция возможна (доказательства)», «Митинги. Что дальше», «Бойкот выборов — это лишь начало»».

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Также прилагается скрин постановления авторства следователя по особо важным делам 2-го следственного управления ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ полковника юстиции Северилова А.В. о привлечении Жукова в качестве обвиняемого. Согласно федеральному закону 114-ФЗ, указанные действия студента ВШЭ, считает полковник юстиции, являются экстремистской деятельностью.

Студент Егор Жуков не признает вину в призывах к экстремизму — адвокат — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) September 3, 2019

«Статью 282 Жукову было нельзя предъявить как раз из-за декриминализации, поскольку он впервые по ней привлекался бы и пришлось бы ограничиваться административкой, — отмечает Чиков. — Поэтому пришлось доставать статью 280, которая вообще-то отнесена к исключительной подследственности ФСБ. Кроме того, 280-я освобождает от обязанности доказывать наличие «социальной группы». Хотя политическая ненависть через речь о мирной революции и митинги это ничуть не бредовее. Это значит, СКР выходил в ГП РФ и просил определить подследственность, и Генпрокуратура отдала в СКР».

Поначалу Следком обвинял Егора Жукова в организации «массовых беспорядков» на акции в конце июля, но затем признал, что на оперативном видео, где молодой человек «дирижирует» толпой, был не он.

Новым делом против Егора Жукова будет заниматься следователь СК Алексей Северилов, который раньше вёл дело украинской лётчицы Надежды Савченко, обнаружили «Открытые медиа»https://t.co/benvcE6fpc — Открытые медиа (@OpenMedia_io) September 3, 2019

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