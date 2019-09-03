03.09.2019

«Испытывая чувство политической ненависти». Студента ВШЭ Егора Жукова обвинили в призывах к экстремизму через интернет

Речь идёт о четырёх видеороликах из его блога в YouTube, в которых следствие увидело «политическую ненависть и вражду к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действия по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним»

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Следственный комитет предъявил обвинение в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) фигуранту «московского дела» Егору Жукову, ранее его обвиняли в участии в «массовых беспорядках». Об этом сообщил адвокат Леонид Соловьев. «Это по четырем его видеозаписям в блоге, в этих видео Егор рассказывает про ненасильственный протест, согласно заключению эксперта, в его монологе содержатся призывы к экстремистской деятельности», — рассказал он.

Выдержки из обвинения в своём Telegram-канале выложил глава «Агоры» Павел Чиков, и, признаться, такого рода формулировок в отношении интернет-публикаций мы ещё не встречали — судя по стилистике, над ним работали тайные поклонники Андрея Януарьевича Вышинского, чьи пламенные речи вошли в историю советского права:

«…находясь в Москве, точное место и время следствием не установлено, Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, складывающихся по поводу охраны конституционного строя, политической системы и безопасности, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающих недопущение экстремизма, решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.

Для этого Егор Жуков подготовил и при помощи своего персонального компьютера разместил в сети Интернет на странице своего канала «Блог Жукова» сайта YouTube, доступного для общего просмотра, видеозаписи «Митинг 7 октября или как сливают протест», «Мирная революция возможна (доказательства)», «Митинги. Что дальше», «Бойкот выборов — это лишь начало»».

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Также прилагается скрин постановления авторства следователя по особо важным делам 2-го следственного управления ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ полковника юстиции Северилова А.В. о привлечении Жукова в качестве обвиняемого. Согласно федеральному закону 114-ФЗ, указанные действия студента ВШЭ, считает полковник юстиции, являются экстремистской деятельностью.

«Статью 282 Жукову было нельзя предъявить как раз из-за декриминализации, поскольку он впервые по ней привлекался бы и пришлось бы ограничиваться административкой, — отмечает Чиков. — Поэтому пришлось доставать статью 280, которая вообще-то отнесена к исключительной подследственности ФСБ. Кроме того, 280-я освобождает от обязанности доказывать наличие «социальной группы». Хотя политическая ненависть через речь о мирной революции и митинги это ничуть не бредовее. Это значит, СКР выходил в ГП РФ и просил определить подследственность, и Генпрокуратура отдала в СКР».

Поначалу Следком обвинял Егора Жукова в организации «массовых беспорядков» на акции в конце июля, но затем признал, что на оперативном видео, где молодой человек «дирижирует» толпой, был не он.

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