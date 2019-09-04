04.09.2019

Роскомнадзор расширяет свою Единую информационную систему

Надзорное ведомство выложило тендер на выполнение работ по расширению функциональных характеристик ЕИС за более чем 20 млн рублей

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Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила заказ на «Выполнение работ по расширению функциональных характеристик Единой информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 2019 г.». Начальная цена контракта — 20 784 400 рублей.

Как сказано в техническом задании, реализацию своих функций Роскомнадзор осуществляет, в том числе, на основе использования существующей автоматизированной информационной системы Роскомнадзора ­ «Единая информационная система Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (ЕИС РКН). Функционирование ЕИС Роскомнадзора осуществляется в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также приказами и распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

ЕИС Роскомнадзора объединяет в себе три независимых информационных контура, реализующих административные процедуры по исполнению государственных функций, возложенных на Роскомнадзор:
• внутренний контур: предназначен для ведения баз данных и реестров Роскомнадзора;
• внешний контур: официальный сайт Роскомнадзора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
• контур взаимодействия: предназначен для организации межведомственного информационного взаимодействия.

В перечень планируемых работ входят:

1. Расширение функциональных характеристик специализированного сайта «Личный кабинет оператора связи» в составе прикладной программной подсистемы «Интернет портал Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения возможности самостоятельного управления получением выгрузки операторами связи;

2. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Реестр ЕАИС» ЕИС Роскомнадзора для использования полученной на основе правил и форматов СМЭВ 3.0 из ГАС «Правосудие» информации о судебных решениях;

3. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Финансы» ЕИС Роскомнадзора в части обеспечения автоматизации прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами;

4. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Реестр операторов персональных данных» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения контроля за направленными требованиями об устранении выявленных нарушений в сфере персональных данных сотрудниками УЗСПДН и ТУ Роскомнадзора и автоматизированного формирования писем потенциальным операторам ПДн;

5. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора в части возможностей формирования показателей для оценки эффективности деятельности Роскомнадзора и государственных служащих;

6. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Учёт результатов надзорной деятельности» ЕИС Роскомнадзора в части обеспечения автоматизации работы с формами проверочных листов (списками контрольных вопросов), отчётными формами по результатам контроля за оказанием универсальных услуг связи и мониторинга точек доступа Wi-Fi;

7. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Планирование и учёт информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Роскомнадзора» ЕИС Роскомнадзора в части формирования аналитических отчётов, планов-графиков закупок плана информатизации и формирования на основе последних кассовых планов;

8. Разработка прикладной программной подсистемы «Реестр аккредитованных экспертов и экспертных организаций» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения автоматизации процессов аккредитации экспертов и экспертных организаций;

9. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Реестр анонимайзеров» ЕИС Роскомнадзора для обеспечения интеграции с информационным сервисом автоматизированной системы проверки исполнения положений статьи 15.8 Федерального закона № 149-ФЗ;

10. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Государственная информационная система в области средств массовой информации» ЕИС Роскомнадзора для использования полученной на основе правил и форматов СМЭВ 3.0 из ФГИС «ЕГР ЗАГС» сведений об актах гражданского состояния;

11. Расширение функциональных характеристик прикладной программной подсистемы «Информационно-справочная система» ЕИС Роскомнадзора в части возможностей формирования отчётов для нужд Управления разрешительной работы в сфере связи.

Актуальность выполнения работ обусловлена:
• необходимостью повышения общего уровня автоматизации административных и технологических процедур при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций своих полномочий;
• необходимостью обеспечения соответствия функциональных характеристик ЕИС Роскомнадзора положениям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в действующей редакции.

Выполнение работ производится в один этап. Общий предельный срок выполнения работ: не позднее 20 декабря 2019 г.

Дата окончания срока подачи заявок 18.09.2019 г., дата подачи окончательных предложений, а также рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 20.09.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями этого контракта, о чём вам потом сообщим. Также вы можете сами найти эту информацию, воспользовавшись порталом мониторинга госзакупок.

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