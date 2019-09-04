Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов в Telegram

Мэр города Хабаровска Сергей Кравчук недавно обратился в полицию из-за мемов про него в анонимном телеграм-канале «ВОРСИН | МЕМЫ».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук оскорбился мемами про него, которые опубликованы в телеграм-канале на 67 подписчиков, и написал заявление в полициюhttps://t.co/33zJD1hsDj pic.twitter.com/ZLZqvbbnTh — Медиазона (@mediazzzona) September 4, 2019

Как рассказал координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин, накануне к нему приходили сотрудники полиции:

«Правоохранительные органы объяснили, что получили заявление от Сергея Кравчука. Наш мэр оскорбился постами некоего телеграмм-канала «Ворсин мемы». Поэтому пришли узнать, имею ли я отношение к нему. Однако я узнал о его существовании только от них самих. Мне напоминает это историю с прошлыми выборами, когда я выдвигал свою кандидатуру на пост главы города. Тогда мне неожиданно поступила повестка в военкомат».

.

В администрации города про этот случай ничего не знали, поэтому им потребовалось некоторое время для выяснения подробностей. Оказалось, что градоначальник на самом деле загорелся идеей найти людей, которые распространяют информацию в Telegram-канале. «Сергей Кравчук действительно обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления. Как движется расследование, пока не разглашается», — сообщил Руслан Соколов, начальник пресс-службы администрации города.

На канал «ВОРСИН | МЕМЫ» было подписано около 60 человек. В основном там опубликованы фотоколлажи с Ворсиным и хабаровскими политиками. В целом нельзя сказать, чтоб канал проявлял сильную активность, но уже на данный момент число его подписчиков стало расти и уже перевалило за сотню.

«МИНУТА СЛАВЫ, спасибо, Сергей Анатольевич! Было всего 60 подписчиков, мы уж думали закрывать канал, но теперь здесь будет ещё больше мемов!» — написали недавно владельцы канала.

.

.