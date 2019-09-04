В Госдуме ополчились против Deutsche Welle

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle. В противном случае издание может лишиться аккредитации от Министерства иностранных дел России:

«Есть и другие рычаги – мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они [ее] приостановили или лишили вообще полностью их отдельных корреспондентов».

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Ранее глава администрации генеральной дирекции компании Йоханнес Хофманн сообщил в письме парламентариям, что представители компании не видят правовой возможности для участия в заседании комиссии, так как Deutsche Welle подотчетна немецким надзорным органам. Он также отметил, что журналистская деятельность телерадиокомпании основана на правилах объективного освещения событий, а это, в свою очередь, исключает вмешательства во внутренние дела других стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обвинял издание Deutsche Welle во вмешательстве в дела России. МИД России пояснял, что вмешательством могут считаться призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески во время беседы в МИДе указали на недопустимость подобных действий со стороны зарубежной медиакорпорации. Само издание отвергало обвинения во вмешательстве и указывало, что соблюдает российские законы.

По итогам проведённого заседания комиссии ГД по расследованию «фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ» Пискарёв сказал, что «Немецкая волна» работает в России, она аккредитована, а условием аккредитации является обязанность СМИ исполнять российские законы. «О том, что в этот день, именно 27 августа, митинги в Москве не были разрешены, — заявил он, — московское бюро тоже знало. Это видно из их публикаций на сайтах. Поэтому, понимаете, есть вопросы — надо на них ответить нам. Вообще собирается ли дальше работать на просторах России «Немецкая волна» и собираются ли они законы российские соблюдать?»

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