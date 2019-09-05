Система защиты от кибератак под кураторством ФСБ подорожает в 20 раз

Как сообщает CNews, межведомственная комиссия при Совете безопасности приняла решение об увеличении финансирования органов власти регионов по реализации требований закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры» (№187-ФЗ). Это следует из материалов федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Первоначально сумма затрат по данному мероприятию составляла 250 млн руб. Но Совбез решил увеличить ее в 20 раз до 5 млрд руб. В том числе в 2019 г. должен быть выделен 1 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – по 2 млрд руб. Распоряжаться средствами будет Минцифры.

Федеральный проект «Информационная безопасность» содержит еще ряд мероприятий, связанных с ГосСОПКА. Планируется провести исследование по оценке уязвимости веб-приложений, размещенных в российском сегменте интернета.

Затем следует разработать предложения по функциональности, архитектуре, формату взаимодействия и регламентам обмена данными и функционирования отечественного ресурса и функционирования отечественного ресурса проверки угроз уровня веб-приложений. Соответствующие предложения должны быть согласованы с головным подразделением ГосСОПКА и Базой данных угроз ФСТЭК. После этого будет разработан отечественный ресурс информирования и проверки угроз уровня веб-приложений.

Также запланировано создание корпоративных центров ГосСОПКА, обеспечивающих оказание услуг в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. В том числе услуги будут оказываться лицам, не относящимся к субъектам КИИ.

Кроме того, запланировано создание стандартизированных, сертифицированных по требованиям информационной безопасности решений для типовых объектов КИИ, а также создание номенклатуры стандартизированных, сертифицированных по требованиям информационной безопасности решений для типовых объектов КИИ.

Кураторами соответствующих мероприятий станут Минцифры, ФСБ, ФСТЭК, ФСО, Минэнерго и Банк России. В число исполнителей войдут «Концерн «Автоматика» («дочка» госкорпорации «Ростех»), Сбербанк и его «дочка», занимающаяся информационной безопасностью – «Бизон».

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