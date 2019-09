АНБ работает над созданием «квантоусточивой» криптовалюты

Агентство национальной безопасности (АНБ) США, которое ранее занималось отслеживанием биткоин-транзакций, приступило к разработке устойчивой к квантовым вычислениям криптовалюты.

Соответствующее заявление руководитель директората НБА по кибербезопасности Энн Нойбергер сделала на 10-м ежегодном Billington CyberSecurity Summit в Вашингтоне.

Anne Neuberger, Director of NSA’s new Cybersecurity Directorate says that the agency will propose hardware and software standards again. Also notes agency is working to build quantum resistant crypto. pic.twitter.com/IIvjz1aTjO

— William Turton (@WilliamTurton) September 4, 2019