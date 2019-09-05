АНБ работает над созданием «квантоусточивой» криптовалюты

Агентство национальной безопасности (АНБ) США, которое ранее занималось отслеживанием биткоин-транзакций, приступило к разработке устойчивой к квантовым вычислениям криптовалюты.

Соответствующее заявление руководитель директората НБА по кибербезопасности Энн Нойбергер сделала на 10-м ежегодном Billington CyberSecurity Summit в Вашингтоне.

Anne Neuberger, Director of NSA’s new Cybersecurity Directorate says that the agency will propose hardware and software standards again. Also notes agency is working to build quantum resistant crypto. pic.twitter.com/IIvjz1aTjO — William Turton (@WilliamTurton) September 4, 2019

По словам присутствовавшего на саммите журналиста Вильяма Тёртора, НБА предложит новые стандарты оборудования и программного обеспечения, и кроме этого проводит работу над созданием квантоскойкой криптовалюты.

Дополнительные детали представлены в обзоре Microsoft News, где отмечается, что внимание АНБ направлено на борьбу с онлайн-вымогателями из числа геополитических противников США, включая Северную Корею, Иран, Россию и Китай.

Как отметила в своем выступлении Анне Нойбергер, ежедневно АНБ идентифицирует 4000 подобных атак, что также является предметом высочайшей обеспокоенности перед президентскими выборами в США в 2020 году.

По ее словам, недавно созданный директорат НБА по кибербезопасности начнет работу в октябре и будет среди прочего фокусироваться на предотвращении вмешательства в выборы со стороны России и краже интеллектуальной собственности и кибершпионажа со стороны Китая.

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