Китай введёт социальный рейтинг для иностранных фирм

В Китае широко внедряется система социального рейтинга — своего рода аналога кредитной истории, которая оценивает поведение граждан по различным критериям, собирая информацию из разных источников и баз данных. Социальный рейтинг гражданина может повышаться или понижаться, в зависимости от его поведения. Граждане с хорошим рейтингом имеют различные привилегии, а жителей с «плохим поведением» может постичь и наказание. Правительственная пресса сообщает, что к концу апреля 2019 года более 4 млн китайцев не смогли из-за низкого социального рейтинга приобрести билет на скоростной поезд, а в продаже авиабилетов было уже отказано около 11 млн раз.

Изначально система оценивала только граждан, но по сообщениям представительства Евросоюза в КНР, этой осенью в Китае начнется тестирование такой же системы для организаций. К 2020 году китайское правительство планирует ввести систему на территории всей страны. Благодаря нововведению, как заявляют в Пекине, станет легче отличать «хорошие» фирмы от «плохих».

Новая система цифрового социального рейтинга в КНР оценивает поведение граждан. У кого хороший рейтинг, имеют привилегии, у кого плохой, могут быть наказаны. К 2020 году такую же систему введут и для организаций, чтобы отличать "хорошие" фирмы от "плохих"https://t.co/9dBoKGQZUt — DW на русском (@dw_russian) September 5, 2019

Последствия социального рейтинга могут быть различными: при «хорошем поведении» фирмы получат льготный налоговый режим, лучшие условия кредитования, им будет легче работать на китайском рынке. Маленькое количество социальных баллов может привести к противоположным последствиям, вплоть до отзыва разрешения работать в КНР.

Хотя Пекин настаивает на том, что система призвана создать «справедливую, прозрачную и предсказуемую» бизнес-среду, у европейцев существуют опасения по поводу того, как правительство может использовать данные, особенно в свете эскалации торговой напряженности в США.

Введение социального рейтинга станет для компаний «вопросом жизни и смерти», полагает глава торгового представительства ЕС в КНР Йорг Вутке (Jörg Wuttke). Фирмы должны будут предоставить госорганам огромное количество информации, включая данные о производстве товаров, объемах выброшенных в атмосферу вредных веществ, о поставщиках и прочее.

Также это может стать политическим рычагом давления на несговорчивые предприятия. С другой стороны, считает Вутке, «это может помочь легче обеспечивать исполнение китайского законодательства, поскольку так будет меньше возможностей для возни с чиновниками».

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