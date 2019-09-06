Мэрия Москвы внедряет систему распознавания лиц на массовых мероприятиях

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал техническое сопровождение массовых мероприятий за 260 млн рублей у принадлежащего АФК «Система» IT-интегратора «Ситроникс», сообщают «Ведомости». Система будет работать на всех крупных мероприятиях, включая общественно-политические, говорит замруководителя ДИТ Александр Горбатько. Сейчас видеонаблюдение ведется лишь в особых случаях — вроде Дня города или Дня Победы. Теперь же систему видеонаблюдения планируется дополнить технологией распознавания лиц.

Во время массовых мероприятий в Москве работают межведомственные оперативные штабы, обеспечивающие безопасность и защиту от террористов. «Ситроникс» будет расставлять и проверять камеры по всем маршрутам, а также предоставлять штабам трансляцию с камер в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к архивам видео с камер», — сказано в условиях закупки.

Хотя требования о внедрении технологии распознавания лиц в условиях закупки нет, ДИТ поручил «Ситрониксу» протестировать российские решения по видеоаналитике. Мэр Москвы Сергей Собянин еще в мае обещал провести масштабный конкурс на установку в Москве до 200 000 камер с распознаванием лиц – это была бы одна из крупнейших после Китая систем в мире. Но пока конкурс не объявлен.

Источник «Ведомостей», близкий к российскому разработчику систем распознавания образов, пояснил, что сейчас видеонаблюдение организовано хаотично и не всегда транслируется в режиме реального времени. По его мнению, чтобы внедрить технологию распознавания лиц, необходимо устанавливать больше камер.

Эксперты считают, что видеонаблюдение с распознаванием лиц может нарушать права граждан. «ДИТ объясняет необходимость внедрения системы заботой о безопасности, при этом правительство Москвы само своим постановлением устанавливает, как и в каких случаях могут использоваться изображения людей», – отмечает ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. По его словам, федеральное законодательство не регулирует вопрос использования системы распознавания лиц, а анализировать фото человека без его согласия незаконно.

Сейчас в Москве есть 1500 камер с распознаванием лиц. Скоро их станет 200 000 👁️https://t.co/Phn7JmWju4 — Секрет Фирмы (@scrtmag) September 6, 2019

Адвокат Международной «Агоры» Станислав Селезнев указывает, что есть исключения: в связи с осуществлением правосудия, по законодательству об обороне, безопасности и противодействии терроризму. А под это можно подвести многое, чтобы использовать изображение человека без его согласия, говорит Селезнев. Он опасается, что тотальное распознавание лиц может привести к тому, что в некой формируемой базе, например участников митинга, могут оказаться случайные люди, которые проходили мимо или пришли «за компанию», не осознавая риски.

ДИТ поручил «Ситрониксу» проверить по нормативной базе и судебной практике, нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять эти материалы по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения. «Ситроникс» подготовит соответствующие рекомендации, пообещал представитель компании.

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков приветствует внедрение новой системы: «Чем больше будет контроля за безопасностью на массовых мероприятиях, тем больше на них будет ходить людей». А учитывая, что мир данных сегодня прозрачен, все и так про всех знают всё, считает Капков.

Видеонаблюдение нужно в том числе для контроля за уборкой территорий, за стройками, объясняет Горбатько. Сейчас доступ к записям с городских камер имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов, но ДИТ с другими ведомствами согласовывает вопросы оказания платных услуг на базе системы видеонаблюдения. Например, ДИТ пробовал давать жителям дома изображения с камер из их подъезда прямо на телевизор, но эксперимент не пошел дальше в том числе из-за действующего регулирования, говорит Горбатько.

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