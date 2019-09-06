Sci-Hub отметил восьмилетие

Интернет-проект Sci-Hub, предоставляющий автоматический и бесплатный доступ к полным текстам научных работ в массовом масштабе, на днях отметил своё восьмилетие.

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Today is 5 September and Sci-Hub is 8 years old. In eight years, the website grew from zero to 76,000,000 research articles available for free reading, and from 2,000 users per day to 400,000. — Sci Hub (@Sci_Hub) September 5, 2019

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«Когда сайт появился в 2011 году, все думали, что он не простоит и нескольких дней — закроют, ведь как так можно? А нет: уже целых восемь лет проект выполняет свою миссию — несет свет знания людям. За восемь лет: от нуля до 76 миллионов научных документов в открытом доступе, от двух тысяч посетителей в день — до 400,000», — сообщается в официальном паблике проекта во ВКонтакте.

В 2015 году издательство Elsevier подало в суд на Sci-Hub, обвинив в незаконном получении доступа к учётным записям студентов, аспирантов и академических институтов. Многие увидели в этом деле попытки задушить свободное распространение научных знаний, но как бы там ни было, в июне 2017 года иск Elseiver на 15 миллионов долларов был удовлетворен судом США, затем окружной суд Вирджинии удовлетворил требования Американского химического общества, которое подало иск к Sci-Hub. Согласно материалам дела, имело место нарушение авторских прав и портал должен выплатить компенсацию в размере 4,8 млн долларов США, а поисковые системы, провайдеры, регистраторы доменных имен должны ограничить доступ ко всем сайтам, которые предоставляют доступ к Sci-Hub.

В ноябре 2018 года решением Мосгорсуда был ограничен доступ к сайту проекта уже не территории России. В середине июня текущего года создательница проекта Александра Элбакян сообщила о получении письма Роскомнадзора намерении заблокировать еще и sci-hub.se. В реестре запрещённых на данный момент побывали два сайта, связанные с научной онлайн-библиотекой: sci-hub.tw и sci-hub.shop.

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В поддержку Sci-Hub регулярно выступают представители научного сообщества по всему миру.

«Я считаю, что Александра Элбакян — герой. Я аплодирую ее усилиям и ее смелости. Мне жаль, что она приняла на себя весь удар, что она не может поехать во многие страны, потому что ей там грозит арест. Жаль, что до этого дошло. И, конечно, представители публикационной индустрии в гневе. Похожее произошло лет 15–20 назад в музыкальной сфере: появился Интернет, где люди смогли нелегально скачивать музыку. И индустрия адаптировалась, они научились каким-то адекватным образом это контролировать. Поэтому я и считаю, что издательские дома тоже будут адаптироваться и пойдут на какие-то уступки», — отмечает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2013 года Рэнди Шекман.

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А в 2016 году создательница Sci-Hub стала человеком года по версии журнала Nature.

Но, к сожалению, бывает, что создательница ресурса не всегда находит общий язык с пользователями портала и сама ограничивает доступ к своему ресурсу, как это случилось в сентябре 2017 года для россиян и длилось несколько дней.

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Мы надеемся, что таких прецедентов больше не будет.

Долгих лет важному ресурсу, открывающего доступ к научным знаниям для всех!

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