Sci-Hub отметил восьмилетие

Интернет-проект Sci-Hub, предоставляющий автоматический и бесплатный доступ к полным текстам научных работ в массовом масштабе, на днях отметил своё восьмилетие.

Today is 5 September and Sci-Hub is 8 years old. In eight years, the website grew from zero to 76,000,000 research articles available for free reading, and from 2,000 users per day to 400,000.

