Смартфон поможет купить алкоголь и оформить ДТП

Вице-премьер российского Правительства Максим Акимов заявил, что в первой половине 2020 года в Москве запустят цифровой эксперимент по использованию электронных паспортов при покупке алкоголя или сигарет. Вместо классического бумажного документа можно будет предъявить мобильное приложение. Речь идёт об услугах без «юридически значимых транзакций», таких как покупка спиртного или табачной продукции.

Приложение будет доступно на iOS, Android и российской операционной системе «Аврора». При этом дизайн программы выберут народным голосованием. Для доступа к приложению необходима авторизация, после чего аккаунт можно будет синхронизировать с порталом госуслуг. «Оно будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC <…> В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве», — уточнил Акимов.

Вице-премьер также напомнил о запуске в ноябре текущего года функции «Оформление евровпротокола онлайн» в тестовом режиме: два смартфона, два автовладельца, несколько минут и участники ДТП разъехались.

«Всё онлайн, — добавил он. — То же самое будет в разных ситуациях –– от поступления в вуз до моментов, связанных с появлением нового члена семьи. Уже есть понимание, как технологически сделать гораздо более сложную вещь –– построить управление государством на цифровых кейсах».

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