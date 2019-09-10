Закон о доступе провайдеров в жилые дома будет доработан

Законопроект о недискриминационном доступе операторов в многоквартирные дома будет доработан в сентябре. На площадке рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при Правительстве РФ уже подготовлены поправки к проекту. Об этом «Ъ» рассказали сенатор Людмила Бокова и куратор группы «Связь и ИТ» Ирина Левова.

По мнению кабмина, изложенные в документе предложения не учитывают возможные расходы на подготовку технических условий размещения в домах средств связи, которые, согласно проекту, обязаны будут выдавать Управляющие компании (УК). Также остается вопрос безопасности жильцов при доступе операторов в помещения, где размещены инженерные системы, санитарно-техническое и электрическое оборудование.

Предполагается, что правила взаимодействия операторов связи с УК и их доступ к внутридомовой инфраструктуре будет регламентировать постановление правительства, из которого следует, что УК должна в течение пяти дней после получения соответствующего уведомления обеспечить провайдеру доступ к инфраструктуре для предпроектных изысканий. «Таким образом оператор может самостоятельно разработать технические условия, что не потребует затрат от УК», – уточнила куратор рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве РФ И. Левова.

Представители крупнейших операторов, таких как «МегаФон», МТС и «ЭР-Телеком», заявили, что готовы взять на себя процесс подготовки технических условий. «Также необходимо прописать процедуру доступа в многоквартирный дом для эксплуатации и ремонта оборудования связи, что минимизирует угрозы безопасности», – отметили в МТС.

В «Ростелекоме» также настаивают на отказе от проведения общего собрания жильцов для решения вопросов о доступе операторов в дома. По мнению игроков отрасли, если доступ не требует реконструкции или переустройства, то решение о нем может принимать УК.

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