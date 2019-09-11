Нарушение законов о выборах с использованием иностранных сервисов предложили наказывать уголовно

Депутат Госдумы Евгений Федоров и глава комиссии Совета Федераций Сергей Цеков приветствовали инициативу о введении уголовной ответственности за попытки вмешательства в российские выборы. В частности, поступило предложение ввести штрафные санкции до 500 млн рублей.

Такого же мнения придерживается глава комиссии СовФеда о защите госсуверенитета Андрей Климов. Он, в частности сказал, что есть претензии к Фейсбуку и компании Google:

«…такие же вопросы и к Google, и к Facebook есть не только у Российской Федерации, они есть на каждом континенте. …На мой взгляд, здесь необходимо повысить ответственность тех наших сограждан, кто пользуется иностранными платформами, понимая, что этого делать нельзя. Поймите правильно, не вообще нельзя пользоваться Google и Facebook, а нельзя их использовать в день голосования и в день тишины».

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По словам Климова, у него есть вопросы и к Евроньюс, поскольку в эфире этого телеканала, как выразился сенатор, «гражданин Навальный в день голосования появлялся каждые полчаса».

По словам депутата Евгения Федорова, в нынешнем свете предложение о введении отдельной статьи УК РФ об ответственности за попытку вмешательства выглядит современно. «Мы видим, что наибольший ущерб приносит именно иностранное вмешательство. Эти вбросы пришли из-за границы, и ими сейчас будет заниматься вновь созданная в Госдуме комиссия по иностранному вмешательству в выборы… Поэтому предложение ввести отдельную статью в УК РФ за вмешательство и пособничество вмешательству в выборы нужно обдумать», — сказал он.

Парламентарий отметил, что сейчас четко просматривается вектор «подруливания» результатов выборов и искажения воли избирателей.

Как отметил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, введение соответствующей уголовной статьи представляет собой интересное предложение, которое все же требует детальной проработки.

«Сегодня мы наблюдаем самое беспардонное вмешательство в наши дела… На мой взгляд, должны быть введены очень серьезные штрафные санкции, например, в отношении таких компаний, как Facebook и Google. Но так, чтобы мало не показалось», — заключил сенатор.

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