Владельцев криптовалют предложили деанонимизировать

Деанонимизацию владельцев цифровых активов и введение уголовной ответственности за их сокрытие предлагает концепция АБР, сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. Концепция подготовлена по итогам анализа 50 судебных дел, связанных с криптовалютой.

Документ также описывает порядок взыскания криптовалют в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения.

В рамках предложенной процедуры по заявке кредитора «специализированные агенты рынка» устанавливают личность владельцев цифровых активов, которые по решению суда обязаны передать пароли от электронных кошельков.

Авторы документа также предлагают два вида налогообложения. Приобретение товаров и услуг за криптовалюту хотят обложить налогом как товарообменные операции, а сделки по приобретению и продаже криптовалют — налогом на прибыль.

В соответствии с концепцией физлица обязаны декларировать криптовалюты при покупке и выплачивать налоги после их продажи. Налогообложение физлиц будет аналогично налогообложению инвесторов на рынке ценных бумаг.

Отметим, АБР является негосударственной организацией и в нее не входят крупнейшие банки России, такие как Сбербанк, Альфа-банк или ВТБ.

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