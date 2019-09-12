В МВД выявили «слежку иностранных организаций» за полицейскими в соцсетях

В полиции Санкт-Петербурга решили бороться с «аморальными» фото и видеоматериалами, которые сотрудники публикуют в соцсетях. Распоряжение начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу Романа Плугина опубликовал паблик «Омбудсмен полиции».

Полицейского в Екатеринбурге уволили за фото «под кайфом» во «Вконтакте» и репостнутый им ролик «Как Путин пришёл к власти» Начальник питерского ГУ МВД официально приказал своим подчинённым не делать так, как этот товарищhttps://t.co/qKPuyfSdSX — Открытые медиа (@OpenMedia_io) September 12, 2019

«Пока пишется ликбез по уведомлению в связи с выездом за пределы гарнизона… публикуем очередной шедевр Питерских нормотворцев. В этом документе прекрасно все», — отмечается в публикации.

«МВД разъяснило личному составу, что за полицейскими в интернете охотятся иностранные спецслужбы в целях дискредитации. Запретили фотки постить», — комментирует это событие в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

В документе рассказывается, что сотрудники ведомства обнаружили в интернете «активную деятельность иностранных организаций, подконтрольных иностранным спецслужбам, мигрантов, несистемной оппозиции и радикально настроенных граждан». Она направлена на сбор сведений о деятельности полиции и выявлении «точек уязвимости для получения деструктивного воздействия».

По мнению полицейского начальства, сотрудники МВД сами помогают радикальным гражданам, легкомысленно размещая в социальных сетях личную и служебную информацию. Далее приводятся разные примеры несоблюдения профессиональной этики, и некоторые из них скорее говорят о мнительности проводивших проверку полицейских чинов:

— один полицейский в Екатеринбурге на своей странице ВКонтакте разместил несколько снимков и видео, на одком из которых проверяющим не понравился его прищуренный взгляд и подпись «под кайфом». Сотрудники собственной безопасности пришли к выводу, что полицейский был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— на другом снимке сотрудник показывал «жест с поднятым указательным пальцем и мизинцем». «В России этот жест укрепился как жест превосходства над кем-то, также его используют, чтобы показать рога и оскорбить человека», — считают проверяющие;

— Вопросы вызвал и видеоролик «Как Путин пришел к власти». Полицейский просто добавил видео к себе на стену, но в МВД посчитали, что этим он «пропагандирует свое негативное отношение к Главе государства». После проверки полицейского уволили из МВД за поступок порочащий честь сотрудника органов, сказано в распоряжении Плугина.

Далее он потребовал, чтоб данная информация была доведена до всего личного состава, а также организованы мероприятия по удалению сотрудниками из интернета публикаций фото- и видеоматериалов, которые «нарушают нормы общественной морали и нравственности».

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