В отделениях «Почты России» начали собирать биометрические данные россиян

Отделения «Почты России» стали еще одной площадкой после банков, где начал происходить сбор биометрических данных россиян (изображения лица и записи голоса). Об этом РБК рассказал руководитель дирекции биометрических технологий «Почта Банка» Андрей Шурыгин. Сбор биометрии запущен в точках обслуживания банка, которые расположены в почтовых отделениях нового формата. Сейчас оборудование установлено в одном отделении в Москве.

В отделениях Почты России начали собирать биометрические данные: https://t.co/QZlTrITRhh pic.twitter.com/1pb45qYjuv — Лентач (@oldLentach) September 13, 2019

Шурыгин отметил, что точки в почтовых отделениях не относятся к банковским отделениям, которые по закону должны собирать данные для ЕБС, но сбор биометрии в «Почте России» осуществляет именно представитель «Почта Банка».

В Ростелекоме (оператор ЕБС) рассчитывают, что в перспективе проект будет распространен на широкую сеть офисов «Почты России». В ближайшем будущем зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, например в МФЦ, говорит директор по цифровой идентичности компании Иван Беров.

Оснащение для сбора биометрии в точках на «Почте России» будет такое же, как и в обычных банковских отделениях, говорит представитель «Почта Банка». «Стоимость оборудования непосредственно для сбора биометрии составляет около 4 тысяч рублей за комплект (камера, микрофон, тренога, переходники)», — уточнил он.

ЕБС испытывает проблемы с наполняемостью. Последний раз «Ростелеком» раскрывал количество собранных шаблонов в октябре 2018 года — тогда были собраны данные около 2 тыс. человек. По словам источника РБК в банке из топ-20, за год работы в системе собрано всего около 15 тыс. биометрических данных клиентов.

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