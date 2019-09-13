13.09.2019

Франция предложила создать единую цифровую валюту ЕС

Глава французского Минфина Брюно Ле Мэр считает, что Libra (планируемая к запуску криптовалюта от Facebook) угрожает денежному суверенитету государств, и взамен предложил обсудить разработку единой для Евросоюза цифровой валюты уже на следующем заседании МВФ в октябре

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Франция заблокирует криптовалюту Libra. Такое заявление сделал министр финансов страны Брюно Ле Мэр, отметив, что цифровая наличность, которую создает Facebook, угрожает денежному суверенитету государств и может использоваться для нелегальных операций, в том числе для финансирования терроризма.

«У нас есть предложения по цифровым валютам. Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС. Речь идет о безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитете государств ЕС», — заявил он.

Тем не менее гендиректор Libra Association Бертран Перес заявил, что запуск Libra состоится во второй половине 2020 года, а все проблемы с регуляторами будут решены.

Также, по его словам, Франция предложила «создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту».

«Мы должны изучать наилучшие способы снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций, как внутри ЕС, так и за его пределами. Поэтому я внес [на обсуждение Еврогруппы] предложение о создании государственной цифровой валюты, оно также будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне», — отметил Ле Мэр.

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