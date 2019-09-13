Франция предложила создать единую цифровую валюту ЕС

Франция заблокирует криптовалюту Libra. Такое заявление сделал министр финансов страны Брюно Ле Мэр, отметив, что цифровая наличность, которую создает Facebook, угрожает денежному суверенитету государств и может использоваться для нелегальных операций, в том числе для финансирования терроризма.

Франция заявила, что заблокирует развитие Facebook Libra в Европе https://t.co/n7LmZhaHUl pic.twitter.com/YscHBPwEI8 — 1bitcoin (@1bitcoinwiki) September 12, 2019

«У нас есть предложения по цифровым валютам. Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС. Речь идет о безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитете государств ЕС», — заявил он.

Тем не менее гендиректор Libra Association Бертран Перес заявил, что запуск Libra состоится во второй половине 2020 года, а все проблемы с регуляторами будут решены.

Также, по его словам, Франция предложила «создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту».

«Мы должны изучать наилучшие способы снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций, как внутри ЕС, так и за его пределами. Поэтому я внес [на обсуждение Еврогруппы] предложение о создании государственной цифровой валюты, оно также будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне», — отметил Ле Мэр.

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