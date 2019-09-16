В Ульяновской области появились IT-послы

Назначить IT-послов во всех районах Ульяновской области решено губернатором области Сергеем Морозовым на расширенном заседании Общественного экспертного совета по развитию информационных технологий, прошедшем в регионе в день программиста, сообщает ОГКУ «Правительство для граждан».

Ранее по итогам международной конференции ULCAMP Сергей Морозов поручил назначить послов в сфере информационных технологий в каждом муниципальном образовании. «Нам необходимо обеспечить широкое и повсеместное развитие технологий, в основе которого доступ к широкополосному Интернету во всех населённых пунктах и учреждениях Ульяновской области. Для нас важно популяризировать информационные технологии и концепцию цифровой экономики среди жителей и компаний региона, выстроить работу по содействию бизнесу в области информационных технологий в каждом муниципальном образовании. Эти задачи являются частью непосредственной работы нового регионального института IT-послов», — подчеркнул глава региона.

Для IT-послов муниципальных образований разработан план работы, в который вошли следующие мероприятия: уроки безопасности и полезного интернета, дни открытых дверей по получению услуг в электронном виде, консультационно-обучающие занятия по компьютерной и информационной грамотности для населения.

«Есть три основных направления деятельности IT-послов. Первое — это работа с населением, информирование о компьютерной грамотности, возможности получения электронных услуг. Второе, работа со школьниками и проведение уроков успеха. Мы планируем приглашать выпускников ульяновских вузов, которые успешно работают в этой сфере. Разумеется, это поддержка предпринимательства, особенно интернет-предпринимательства, в своем муниципальном образовании», — рассказывает IT-посол Чердаклинского района Максим Антонов.

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