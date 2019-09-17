МВД: около 80% экстремистских преступлений совершаются в интернете

Как сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных, необходима целенаправленная профилактическая работа в интернете, так как большинство деяний данной категории связаны с публичными призывами к экстремизму.

«Например, в прошедшем году они составили порядка 80% от всех подобных преступлений», — подчеркнул Ильиных.

Глава управления отметил, что большинство подверженных влиянию радикальной идеологии людей узнают о ней через сайты и группы в социальных сетях, приведя в пример увлечение молодыми людьми 2000-2005 годов рождения колумбайн-тематикой:

«Как показывает практика, большинству таких лиц радикальные идеи были внедрены в сознание посредством тематических сайтов сети Интернет, которые, в свою очередь, начали активно формировать вокруг себя так называемые сетевые группы единомышленников, пропагандируя и распространяя деструктивную идеологию. Они затягивают подростков в закрытые группы в социальных сетях под любым предлогом (приглашение в «братство», «сообщество», возможное вознаграждение, бонусы, лайки и т.п.). Как правило, в их сети попадают ребята, испытывающие дефицит внимания в кругу семьи, имеющие проблемы в общении со сверстниками, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию».

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При этом, по итогам 2018 года количество преступлений экстремистской направленности снизилось на 16,8% и достигло 1 265 случаев. В первом полугодии этого года зафиксировали 314 таких преступлений, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Это обусловлено не только работой по выявлению и пресечению экстремизма, но и декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), отметил Ильиных.

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