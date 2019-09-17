Единую базу сведений о россиянах одобрили в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесённый Правительством РФ проект закона №759897-7 «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ».

Госдума поддержала законопроект о создании единой базы данных россиян. В неё соберут имена, номера ИНН и СНИЛС, информацию о родственниках и другие данные. Предполагается, что это облегчит обмен информацией между ведомствами и упростит получение госуслуг https://t.co/XI3OsMisHY — Стартапы и бизнес (@vcru) September 17, 2019

Документ предполагает создание базы данных, куда будут вносить имена, даты и места рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, сведения о семейном положении, родственных связях и другую информацию.

Ресурс будет создан на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. ФНС будет вести этот ресурс и обеспечивать защиту всех имеющихся сведений.

#Заседание: В России может появиться единый федеральный информационный ресурс сведений о населении. Это позволит ускорить получение госуслуг. При этом отдельное внимание уделяется безопасности данных граждан https://t.co/DkSjOw4eK2 — Государственная Дума (@dumagovru) September 17, 2019

«Подобная система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней, — говорится на сайте парламента. — В случае принятия в третьем чтении закон начнет работать с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года».

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