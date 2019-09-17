17.09.2019

Единую базу сведений о россиянах одобрили в Госдуме

Предложенный российским кабмином законопроект создаёт базу данных, куда будут вносить имена, даты и места рождения и смерти, пол, реквизиты из ЗАГСов о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение и родственные связи

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесённый Правительством РФ проект закона №759897-7 «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении РФ».

Документ предполагает создание базы данных, куда будут вносить имена, даты и места рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, сведения о семейном положении, родственных связях и другую информацию.

Ресурс будет создан на основе данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. ФНС будет вести этот ресурс и обеспечивать защиту всех имеющихся сведений.

«Подобная система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней, — говорится на сайте парламента. — В случае принятия в третьем чтении закон начнет работать с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года».

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