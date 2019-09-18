Что будет с вашим цифровым наследием после смерти?

Я бы очень хотел, чтобы у меня не было причин писать эту статью, но недавно я осознал, что смерть в современную эпоху порой имеет сложные технические последствия. Все мы знаем, что можно составить завещание. Но обычные завещания диктуют только то, как распорядиться вашими активами. А что будет с цифровыми аспектами вашей жизни, когда вас не станет?

Есть несколько хороших руководств по «цифровому завещанию».Тем не менее, пара вещей заслуживает особого внимания.

Во-первых, теперь вы знаете ещё одну причину использовать менеджер паролей, такой как LastPass или 1Password. Такое приложение одновременно будет и подробным списком ваших сетевых учетных записей, и имеет настраиваемый механизм восстановления и при надобности сможет поделиться вашими паролями с родственниками и наследниками. У LastPass есть подробное руководство по подготовке цифрового завещания для ваших паролей, а также есть руководство по использованию 1Password для этой цели.

Еще одна проблема — двухфакторная аутентификация. Что будет, если телефон в момент несчастного случая выйдет из строя (например, в случае аварии)? Или если ваши наследники просто не знают пароль от вашего телефона? Сделайте себе и им одолжение: создайте резервные коды 2FA и добавьте их в свой комплект аварийного восстановления менеджера паролей.

Чем больше ваша жизнь связана с цифровым миром, тем обстоятельнее вам нужно позаботиться о тех, на кого вы оставите ваши аккаунты и наработки. Понятно, что для большинства людей мы говорим только об электронной почте, социальных сетях и фотографиях. Но для многих технарей и разработчиков всё чуть сложнее. У вас есть домены? Ваши наследники знают о ваших доменах и о том, кто их зарегистрировал? Они смогут разобраться в технических аспектах? Если нет, то к тому времени, когда они выяснят, что к чему, домены, возможно, уже истекут. Есть ли у вас сервисы, работающие на AWS, GCP или Digital Ocean? Есть ли у вас частные репозитории GitHub или публичные с нетривиальным количеством звездочек / вилок / выпусков / вики-страниц? Вы управляете рабочим пространством в Slack?

Если вы киваете на вышесказанное, то можете выбрать определенного «технического исполнителя» и дать ему некоторые указания относительно того, что вы хотите сделать со всем вышеперечисленным. Потому что даже если у ваших наследников есть доступ к этим данным, обычные люди могут не понять как распорядиться иными профессиональными сервисами. Небольшая предварительная работа может существенно облегчить задачу для тех, кто примет ваши дела.

В конце концов, как насчет криптовалюты? Как правило, кошельки криптовалюты поставляются с элементами восстановления. Ваш находится где-то в сейфе? Знают ли ваши наследники, что он где-то в сейфе? Если вы хотите передать им свои биткойны, вам, вероятно, придется сообщить им об этом.

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Итак, подведем итог: просмотрите существующие варианты цифровых завещаний и попробуйте создать своё. Используйте менеджер паролей, который обеспечивает доступ ваших наследников к ключу аварийного восстановления. Предоставьте им резервные коды 2FA и элементы восстановления для ваших кошельков криптовалюты, если такие у вас есть. В случае необходимости, определите стороннего технического исполнителя. Кроме того — и это очень важно — убедитесь, что несколько доверенных людей знают, что вы все это сделали. Иначе это не принесёт им много пользы.

У вас даже возможно будет повод поблагодарить себя за предусмотрительность в случае какой-либо аппаратной потери или иного ЧП. В любом случае, ваши наследники совершенно точно будут вам благодарны. Никто из нас не думает, что мы встретим нашу смерть случайно, без предупреждения — но мой недавний горький опыт говорит о том, что это действительно происходит. Будьте готовы.

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Оригинал текста: Jon Evans, TechCrunch

Перевод подготовил Илья Фесенко,

специально для РосКомСвободы

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